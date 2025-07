Meteo: oltre 40 gradi al Sud, nuovi temporali in arrivo al Nord. Le previsioni da martedì 22 luglio

Secondo le ultime proiezioni, l’ondata di caldo proseguirà fino a sabato al Sud e in Sicilia, con solo una leggera attenuazione nella giornata di mercoledì; in queste regioni si potranno ancora raggiungere e superare i 40 gradi, con picchi fino a 45-46 gradi nelle zone interne orientali dell’isola. Al Centro e in Sardegna, tra alti e bassi, il caldo si farà sentire fino a venerdì, eccetto in Toscana dove il calo termico è già in corso. Al Nord le temperature resteranno più contenute, anche se non mancheranno ancora picchi intorno ai 34-35 gradi sull’Emilia Romagna meridionale.

Sulle regioni settentrionali, sempre ai margini dell’Anticiclone Nordafricano e del flusso caldo subtropicale, a differenza del resto d’Italia, prevarranno condizioni di variabilità con tempo a tratti anche molto instabile. In particolare, dopo la temporanea tregua in atto in queste ore, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione (la numero 9 di luglio) che, fra mercoledì pomeriggio e giovedì, riporterà i temporali sulle Alpi, al Nord-Ovest e nelle Venezie.

Le previsioni meteo per martedì 22 luglio

Tempo prevalentemente soleggiato, salvo la presenza di un po’ di nuvole nel settore tirrenico e all’estremo Nord-Est, con possibili isolati rovesci in Friuli Venezia Giulia; maggiori schiarite nel resto del Paese. Nel corso della giornata rischio di brevi rovesci o temporali sui rilievi veneto-friulani, con possibili locali sconfinamenti verso la pianura veneta. Non si escludono sporadici fenomeni anche sulle Prealpi lombarde e l’Appennino Emiliano e i consueti annuvolamenti nelle zone montuose.

Temperature massime in calo sulle pianure del Nord-Est, nei settori tirrenici e in Sardegna; ancora molto caldo al Centro-Sud, con valori fino a 34-37 gradi e picchi di 38-41 gradi nelle zone interne e ioniche del Sud e della Sicilia. Nell’est dell’isola non si escludono locali punte intorno ai 45 gradi. Venti moderati di Maestrale su Isole e basso Tirreno, Libeccio sul Ligure. Mossi o localmente molto mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 luglio

Tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, in Emilia Romagna, sull’alto Adriatico e, fino al primo pomeriggio, anche in Liguria e pianura lombarda. Nel resto del Nord nubi sparse con qualche rovescio o temporale inizialmente molto isolato, nel settore alpino centro-orientale, in estensione nel pomeriggio a gran parte delle Alpi, pianura piemontese e verso sera anche su alta pianura lombarda e veneta.

Temperature massime in lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia ma con clima ancora molto caldo; in Sicilia punte fino a 40-42 gradi, in Sardegna fino a 38-39, al Sud e zone interne del Centro fino a 36-37 gradi. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Localmente mossi i mari di ponente e lo Ionio.