Meteo: ultimo weekend di luglio con fine dell'ondata di caldo! Occhio ai temporali. La tendenza

Nel corso del fine settimana, l'ultimo del mese di luglio, l’intensa ondata di caldo in atto sulle regioni centro meridionali italiane e sulla Sicilia terminerà anche all'estremo Sud, grazie a venti più freschi di Maestrale.

Dunque, nella giornata di domenica 27 luglio avremo al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su buona parte del Paese; da segnalare solo un po’ di nubi nelle aree alpine di confine, sulla Toscana, sui settori tirrenici della Calabria e della Sicilia. Nel corso del pomeriggio si osserverà un aumento della nuvolosità sulle aree alpine e prealpine, sui rilievi emiliani e dell’Italia centrale. Qualche rovescio o temporale soprattutto sull’Appennino tosco emiliano, sulle Prealpi lombarde e sulla aree montuose del Nordest.

Alla fine del giorno un nucleo di aria più instabile si avvicinerà alle regioni settentrionali, con rischio di temporali in aumento anche sulla pianura padana. Le temperature saranno in deciso calo al Sud e in Sicilia. Venti tesi di Maestrale sui mari attorno alla Sardegna e nel canale di Sicilia.

Ultimi giorni di luglio con nuova fase temporalesca al Centro-Nord? La tendenza meteo

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana è abbastanza incerta. In base agli ultimi aggiornamenti, la giornata di lunedì 28 sarà caratterizzata dalla discesa di aria fresca e instabile verso le regioni centro settentrionali, la quale potrebbe innescare una fase di rovesci e temporali diffusi su molte aree del Centro-Nord (in particolare su Emilia Romagna e Marche).