Meteo 26 luglio: ancora temporali al Nord, ma anche altrove. Caldo estremo agli sgoccioli

Oggi (sabato 26) la perturbazione n.9 di luglio sarà ancora attiva sulle regioni settentrionali e tenderà a coinvolgere maggiormente anche il Centro e in forma più marginale il Sud per poi allontanarsi definitivamente verso i Balcani già nella notte successiva favorendo così per domenica 27 un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte d’Italia. Gli afflussi di aria più fresca che la seguono avranno il merito di smorzare già oggi la calura al Centro, in Sardegna e sul basso Tirreno mentre sul settore ionico registreremo gli ultimi picchi di caldo estremo con punte prossime ai 40 gradi.

Domenica i venti più freschi di Maestrale porranno fine all’intensa ondata di calore anche sullo Ionio. Alla fine della giornata sono attesi al Nord i primi effetti di un’altra perturbazione atlantica (n.10 del mese) che tra lunedì 28 e martedì 29 attraverserà la penisola con fasi temporalesche anche intense su Nordest, Adriatico e zone interne del Centro. Il suo passaggio sarà accompagnato da venti settentrionali anche sostenuti e freschi che almeno fino a fine mese manterranno le temperature nella norma o leggermente inferiori alle medie.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 26 luglio)

Al mattino nubi associate a locali piogge o rovesci su Nordest, Emilia, Marche, Abruzzo, basso Lazio e nord della Campania, nubi sparse altrove con schiarite più ampie su estremo Nordovest, Sardegna e Ionio. Nel pomeriggio nubi più o meno compatte in tutto il Paese. Rischio di rovesci o temporali su Alpi, Lombardia, Liguria, zone interne e adriatiche del Centro, in forma più sporadica anche su nord della Puglia, Irpinia, Lucania e monti della Sicilia nord-orientale. La sera residua instabilità nel settore del medio e alto Adriatico.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in calo anche sensibile al Centro-Sud, eccetto nei settori ionici dove si potranno di nuovo superare i 40 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo su isole maggiori e Tirreno.

Le previsioni meteo per domenica 27 luglio

Giornata prevalentemente soleggiata in molte zone d’Italia. Locali addensamenti possibili inizialmente su estremo Nordest, Toscana, settore tirrenico dalla Campania alla Sicilia e nordovest della Sardegna. Nel pomeriggio possibili locali rovesci o temporali su Friuli ed entroterra del Veneto, nubi in aumento su Alpi e Appennino con qualche rovescio isolato su Valle d’Aosta, Orobie, settore tosco-emiliano e umbro-marchigiano. La sera temporali possibili su Ossola, est Lombardia e fino alle coste nelle Venezie.

Temperature in sensibile calo al Sud con fine del caldo estremo anche sullo Ionio, valori in rialzo altrove. Venti nord-occidentali, anche moderati nelle Alpi e al Sud, fino a localmente forti nelle Isole.