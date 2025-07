Meteo: weekend al via con nuovi temporali e caldo in attenuazione in molte zone! I dettagli

La perturbazione n.9 di luglio sarà ancora attiva sulle regioni settentrionali e tenderà a coinvolgere maggiormente anche il Centro e in forma più marginale il Sud per poi allontanarsi definitivamente verso i Balcani già nella prossima notte, favorendo così per domenica 27 il ritorno della stabilità su gran parte d’Italia. Gli afflussi di aria più fresca che la seguono avranno il merito di smorzare la calura al Centro, in Sardegna e sul basso Tirreno, mentre nel settore ionico, oggi (sabato 26 luglio), registreremo gli ultimi picchi di caldo estremo con punte prossime ai 40 gradi.

Domenica i venti più freschi di Maestrale porranno fine all’intensa ondata di calore anche all’estremo Sud; alla fine della giornata sono attesi al Nord i primi effetti di un’altra perturbazione atlantica (n.10 del mese) che tra lunedì 28 e martedì 29 attraverserà la penisola con fasi temporalesche anche intense su Nord-Est, Adriatico e zone interne del Centro. Il suo passaggio sarà accompagnato da venti settentrionali anche sostenuti e freschi che almeno fino a fine mese manterranno le temperature nella media o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 26 luglio)

Prevalenza di cielo nuvoloso in tutto il Paese, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Piogge o temporali inizialmente su Piemonte, Lombardia, Nord-Est, Abruzzo, Molise e Campania. Nel pomeriggio instabilità più diffusa, con rovesci e temporali sparsi su gran parte del Nord, zone interne e adriatiche del Centro, Appennino meridionale e nord della Puglia. Alla sera ancora qualche rovescio residuo lungo l’Adriatico e interno del Centro.

Temperature massime in calo anche sensibile al Centro-Sud, eccetto nei settori ionici dove si potranno di nuovo raggiungere picchi intorno ai 40 gradi; rialzi sulle regioni settentrionali. Venti di Maestrale in rinforzo su isole maggiori e Tirreno.

Le previsioni meteo per domenica 27 luglio

Tempo in gran parte stabile con schiarite ampie intervallate da alcuni passaggi nuvolosi. Giornata prevalentemente soleggiata in molte zone d’Italia. Nel pomeriggio possibile sviluppo di isolati rovesci o temporali su Alpi, alta pianura veneto-friulana, Appennino settentrionale e zone montuose fra Toscana, Umbria e Marche. Alla sera piogge e temporali insistenti sulle Alpi centro orientali, ma in estensione anche alle pianure fra est Lombardia, Veneto e nord-est dell’Emilia.

Temperature in sensibile calo al Sud, con fine del caldo estremo anche sullo Ionio; massime in rialzo al Nord. Venti nord-occidentali, anche moderati nelle Alpi e al Sud, fino a localmente forti nelle Isole dove i mari saranno molto mossi o agitati.