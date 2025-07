Meteo: martedì 29 rischio di forti temporali! Caldo nella norma almeno fino ad inizio agosto

Martedì 29 luglio il tempo sull’Italia sarà ancora influenzato da una circolazione di bassa pressione presente sulla penisola balcanica figlia dell’intensa perturbazione attesa sul nostro Paese già lunedì 28 (n. 10 del mese). In particolare saranno le regioni più orientali a subirne gli effetti: molte nuvole tra il Nordest e il medio Adriatico con rovesci o temporali anche forti, specie in costa, tra Marche, Abruzzo, Molise e Gargano e piogge più deboli e isolate fino al mattino su Triveneto, Emilia orientale e Romagna; nuvolosità più irregolare e variabile con piogge o rovesci più saltuari e localizzati tra le zone più interne della Toscana e del Lazio, l’Umbria, il Sud e il nordest della Sicilia; generale miglioramento nel corso della serata. Tempo migliore con schiarite anche ampie e temperature massime in rialzo al Nordovest, lungo il Tirreno, in Sardegna e nel resto della Sicilia. Calo termico invece su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Ventoso per venti moderati settentrionali sull’Adriatico e in tutto il Centrosud, con ulteriori rinforzi di Maestrale nei canali delle Isole.

Nei giorni successivi la tendenza è per un rialzo della pressione sul Mediterraneo centrale e l’Italia associato in quota a un flusso nord-occidentale più asciutto. Secondo le attuali proiezioni, da mercoledì 30 a venerdì 1 agosto ne dovrebbe conseguire un tempo stabile e spesso soleggiato su gran parte dell’Italia, specie lontano dai rilievi dove potrà svilupparsi nelle ore più calde un po’ di nuvolosità cumuliforme associata a qualche breve ed isolato fenomeno.

Nelle temperature prevarranno i lievi aumenti favoriti dal tempo soleggiato ma senza afflussi di aria calda con un clima estivo quindi assolutamente nella norma e nessun rischio di caldo intenso e fastidioso. E questa assenza di altre ondate di calore dovrebbe protrarsi anche nei primi giorni di agosto.

Primo weekend di agosto con tempo instabile al Nord? La tendenza meteo

Nel fine settimana del 2-3 agosto l’alta pressione dovrebbe rimanere dominante al Centrosud ed indebolirsi invece nelle regioni settentrionali con l’arrivo sabato di un fronte instabile. Si tratta ovviamente di una indicazione affetta da molta incertezza. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.