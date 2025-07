Meteo weekend, arriva la prima perturbazione di agosto: piogge e temporali anche intensi tra sabato 2 e domenica 3

Nel primo weekend di agosto lo scenario meteo sarà condizionato dal transito di un fronte instabile (prima perturbazione del mese) a iniziare dalle regioni settentrionali, che nel corso di domenica coinvolgerà anche buona parte del Centro. Il suo passaggio sarà accompagnato anche da un calo termico verso valori anche di 3-4 gradi sotto le medie stagionali del periodo. Anche per l’inizio di agosto e probabilmente per tutta la prima decade del mese quindi rimane lontano il rischio di nuove ondate di calore.

La tendenza meteo dal primo weekend di agosto

Sabato 2 agosto avremo un’atmosfera instabile al Nord con alcuni rovesci o temporali inizialmente concentrati tra sudest Lombardia e Venezie e nel Levante ligure ma in seguito più diffusi, più probabili da metà giornata al Nord-Est e in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le regioni centrali avremo un coinvolgimento marginale dell’alta Toscana e del nord delle Marche e una tendenza ad un maggior rischio di locali rovesci o temporali pomeridiani in Appennino. Nel resto del Centro, al Sud e nelle Isole sarà invece una giornata ben soleggiata e dal clima estivo nella norma. Lievi aumenti sono attesi su Puglia, Ionio, Calabria e Isole ma con punte non oltre i 32-34 gradi. Valori in calo invece al Nord dove dovremmo rimanere sotto i 24-26 gradi. Giornata un po’ ventosa tra basso Ligure, alto Tirreno e Sardegna; temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.

Domenica il fronte tenderà a scivolare verso sudest. Al Nord l’instabilità dovrebbe per lo più concentrarsi nei settori a sud del Po mentre più a nord registreremo già segnali di miglioramento con fenomeni più sporadici. Al Centro fase temporalesca con fenomeni localmente forti su Toscana, Umbria, aree appenniniche e regioni adriatiche con qualche fenomeno che si spingerà fino al Gargano. Annuvolamenti ma scarsi fenomeni invece nel Lazio. Sul Meridione resisterà il tempo soleggiato con qualche annuvolamento variabile in transito solo tra Campania, Lucania e Puglia centro-settentrionale. Le temperature caleranno nelle aree più perturbate dell’Emilia Romagna e del Centro; altrove valori stabili o in lieve rialzo. Veni di Maestrale in intensificazione su Sardegna, Tirreno, Canale di Sicilia, verso sera anche sull’Adriatico.

Nella giornata di lunedì, secondo le attuali proiezioni, potremo avere una residua instabilità, per lo più mattutina, sul medio Adriatico. La coda del fronte, in forma molto più attenuata, transiterà anche al Sud con nubi sparse e variabili e qualche fenomeno isolato nelle zone interne peninsulari e nel nord della Sicilia, il tutto accompagnato da un temporaneo calo termico. La tendenza successiva è poi per un ritorno a una stabilità diffusa: condizioni anticicloniche favoriranno alcune giornate soleggiate e con tendenza a un lento aumento delle temperature. Verso il fine settimana del 9-10 è possibile il ritorno a valori leggermente sopra le medie. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.