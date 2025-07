Meteo, mercoledì 30 luglio con poche piogge: ecco le zone a rischio

In questi ultimi giorni di luglio si confermano sull’Italia condizioni meteo per lo più stabili e soleggiate, con soltanto una locale instabilità soprattutto sui rilievi. Anche le temperature sono previste in rialzo, ma ancora in generale poco inferiori alla norma del periodo. Il mese di agosto inizierà con condizioni estive al Centro-Sud, dove il caldo tenderà ad aumentare, senza però superare la media climatica, insieme a un indebolimento dei venti. Al Nord invece venerdì la nuvolosità sarà in aumento, associata a dell’instabilità a partire dalle Alpi e in estensione a molte aree di pianura: la responsabile sarà la prima perturbazione del mese, che sabato potrebbe dare luogo a un ulteriore peggioramento in gran parte del Nord, con fenomeni localmente intensi.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 luglio

Mercoledì al mattino nuvole e qualche pioggia in Calabria, sporadici acquazzoni tra Lombardia e Veneto; ampi rasserenamenti altrove. Nel pomeriggio ancora soleggiato su quasi tutte le zone costiere e in parte della pianura padana; isolati rovesci e temporali in sviluppo su Alpi, Appennino settentrionale e zone interne della Liguria; locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Veneto ed Emilia; qualche rovescio o temporale anche nell’Appennino centrale, in Calabria, Sicilia orientale e nordest della Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia. Moderati venti di Maestrale al Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 31 luglio

Giovedì un po’ di nuvolosità e qualche breve scroscio di pioggia su Alpi e Calabria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche temporaneo aumento della nuvolosità solo su zone appenniniche e interno della Sicilia. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centro-Sud e Isole. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento.