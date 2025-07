Meteo: oggi tanto sole, pioggia in vista da domani. Le previsioni da giovedì 31 luglio

Il mese di luglio termina con una giornata di tempo in prevalenza stabile e soleggiato in tutta l’Italia e un lieve e generale rialzo termico. Il mese di agosto inizierà con condizioni estive al Centro-Sud, dove il caldo tenderà ad aumentare, senza però superare la media climatica, insieme a un’attenuazione dei venti settentrionali.

Al Nord invece da venerdì torna l’instabilità per l’avvicinarsi di una perturbazione dal nord Atlantico, la numero 1 del mese di agosto, che darà luogo ad un più marcato peggioramento sabato, con rischio di forti temporali soprattutto al Nord-Est e in Emilia Romagna. Domenica questo sistema frontale dovrebbe lasciare il Nord-Ovest e transitare rapidamente sulle regioni centrali, con una fase instabile in particolare nelle zone interne e adriatiche.

Le previsioni meteo per giovedì 31 luglio

Oggi al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone montuose del Nord, lungo tutto l’Appennino e nelle zone interne della Sicilia; brevi e isolati rovesci in sviluppo su Alpi, Prealpi, rilievi di Emilia, Abruzzo e Calabria.

Temperature massime in lieve rialzo, con valori in generale poco inferiori alla media e compresi tra 27 e 31 gradi. Venti di Maestrale di debole o moderata intensità in Puglia, nelle Isole e sui mari circostanti, che restano mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 1 agosto

Domani tempo in prevalenza soleggiato in Romagna, al Centro-Sud e Isole, con un po’ di nubi pomeridiane sui rilievi. Nuvolosità in graduale aumento al Nord, con le prime piogge o rovesci al mattino sulle Alpi centrali e orientali; nel pomeriggio possibile sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Friuli e Veneto, entro sera a carattere isolato anche in Piemonte e Lombardia.

Lieve calo termico al Nord, più marcato nelle aree temporalesche; temperature stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti per lo più deboli, con possibili raffiche nei temporali.