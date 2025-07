Meteo: 1 agosto instabile al Nord, riecco i temporali! Sabato 2 forte maltempo

Agosto inizierà con tempo stabile e clima estivo al Centro-Sud, dove il caldo tenderà ad aumentare ma rimanendo prossimo alle medie climatiche che caratterizzano questo periodo dell’anno. Al Nord, invece, da domani (venerdì 1 agosto) è attesa una nuova perturbazione atlantica – la n.1 del mese – che porterà a un peggioramento più marcato nella giornata di sabato 2, con temporali anche forti tra Nord-Est ed Emilia-Romagna. Domenica 3 il fronte si sposterà verso sud-est: al Nord l’instabilità sarà concentrata a sud del Po, mentre al Centro entreremo in una fase temporalesca con fenomeni anche intensi su Toscana, Umbria, Appennino e regioni adriatiche.

Il Sud verrà interessato maggiormente nella giornata di lunedì 4, quando il tempo diventerà in parte instabile e si accompagnerà a un temporaneo calo termico. A seguire, si prevede un graduale ritorno alla stabilità, con giornate soleggiate, temperature in lenta risalita e un possibile ritorno del caldo più intenso nel weekend del 9-10 agosto. Per conferme, serviranno ulteriori aggiornamenti.

Le previsioni meteo per venerdì 1 agosto

Bel tempo e in prevalenza soleggiato in Romagna, al Centro-Sud e Isole, con un po’ di nubi pomeridiane sui rilievi. Nuvolosità in graduale aumento al Nord, con le prime piogge o rovesci al mattino sulle Alpi centrali e orientali; nel pomeriggio possibile sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Friuli e Veneto, entro sera a carattere isolato anche verso le pianure in Piemonte, Lombardia ed Emilia.

Lieve calo termico al Nord, più marcato nelle aree temporalesche; temperature stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti per lo più deboli, con possibili raffiche nei temporali.

Le previsioni meteo per sabato 2 agosto

Instabile al Nord, con rovesci o temporali, più probabili e intensi da metà giornata su Nord-Est ed Emilia-Romagna. Al Centro coinvolgimento marginale per alta Toscana e nord delle Marche, con locali rovesci pomeridiani in Appennino. Sul resto del Centro, al Sud e sulle Isole sarà una giornata ben soleggiata e dal clima estivo, con temperature nella norma.

Attesi lievi aumenti su Puglia, Ionio, Calabria e Isole, ma con punte non oltre i 32-34°C. In calo invece i valori al Nord, con massime attese tra 24 e 26°C. Giornata un po’ ventosa tra basso Ligure, alto Tirreno e Sardegna, con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche.