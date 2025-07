Vacanze 2025, bollino nero in autostrada: ecco quando non mettersi in macchina

Le vacanze 2025 sono sempre più vicine e milioni di italiani sono pronti a partire per le tanto desiderate ferie estive. Molti di loro hanno scelto splendide località marittime del nostro bel Paese da raggiungere in l'auto. Attenzione: Autostrade per l’Italia ha segnalato quali sono le giornate da bollino nero sulle strade, per intenderci quelle da evitare se possibile.

Se stai pensando di partire per le vacanze estive 2025 a bordo della tua auto faresti bene a prendere nota di quali sono le date da bollino nero secondo Autostrade per l’Italia. In vista di agosto, mese in cui si raggiunge il picco dei vacanzieri italiani, Autostrade per l’Italia ha pensato di comunicare quali sono le giornate più difficili e critiche per chi vuole mettersi in viaggio in automobile.

Secondo le previsioni le giornate da bollino nero sono due: sabato 2 e sabato 9 agosto. Si tratta delle giornate più critiche per chi si metterà in viaggio per trascorrere le ferie estive, con le autostrade che potrebbero trasformarsi in lunghi serpentoni senza fine.

Per questo motivo Autostrade per l’Italia ha comunicato il bollino nero per le date del 2 e 9 agosto classificate come quelle con la massima congestione stradale. In realtà il calendario elaborato da Autostrade per l’Italia ha segnalato un incremento del traffico autostradale già da metà luglio con picchi di presenze sulle strade in particolare nei fine settimana fino ai primi giorni di settembre.

Vacanze estive 2025: le giornata da bollino nero e rosso sulle autostrade

Sabato 2 e 9 agosto 2025 sono i giorni da bollino nero secondo Autostrade per l’Italia. Si tratta dei giorni classificati come quelli più problematici per chi si metterà alla guida in strada per raggiungere le località di mare o città dove trascorrere le ferie estive. Autostrade per l’Italia ha creato un sistema molto semplice che, a seconda del bollino, segnala un livello di criticità. Ecco la classificazione:

Verde : traffico scorrevole

: traffico scorrevole Arancione : traffico sostenuto

: traffico sostenuto Rosso : circolazione difficile

: circolazione difficile Nero: massima congestione, rischio di lunghe code

Non solo sabato 2 e 9 agosto 2025 sono i giorni più a rischio per mettersi alla guida con tanto di bollino nero, visto che Autostrade per l'Italia segnala una massiccia presenza anche in vista dei weekend con un aumento del traffico sulle strade. Non mancano, infatti, giornate da bollino rosso con una circolazione difficile come:

25 luglio (pomeriggio)

sabato 19 e 26 luglio

venerdì 1 agosto

domenica 3 agosto

da giovedì 7 a domenica 10 agosto

sabato 16, 23 e 30 agosto

Autostrade per l'Italia fa presente che non solo durante le partenze sono previste code sulle strade, ma anche durante i rientri dalle vacanze estive 2025 che, dati alla mano, dovrebbero ricadere nei seguenti giorni: