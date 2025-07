Sciopero dei treni tra oggi, lunedì 7 luglio, e martedì 8 luglio: orari e fasce di garanzia

Nuovi possibili disagi per chi si sposta, per vacanze o per lavoro. A essere colpito è il settore ferroviario con uno sciopero dei treni proclamato dalle 21 di oggi, lunedì 7 luglio, alle 18 di domani, martedì 8 luglio.

Le fasce di garanzia per i regionali

Il Gruppo FS fa sapere: "L'agitazione sindacale potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Trenitalia invita chi viaggia a informarsi prima di andare in stazione e, nel caso, a riprogrammare il proprio viaggio. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle ore 6 alle ore 9".

Chi ha proclamato lo sciopero dei treni

La protesta è stata indetta da alcune sigle sindacali che non hanno sottoscritto l’intesa sul contratto dei ferrovieri. Cub Trasporti ha proclamato lo sciopero dalle 21 di lunedì 7 alle 18 del giorno successivo, l’Usb per 8 ore dell’intero turno di martedì.