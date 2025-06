Sciopero 20 giugno 2025: treni, aerei, autostrade, trasporti pubblici. Orari e fasce garantite

Il 20 giugno 2025 sarà una giornata segnata da uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà numerosi settori, pubblici e privati. Dalle ferrovie agli aeroporti, passando per autostrade e trasporti locali, i disagi saranno diffusi e con orari diversi. Vediamo nel dettaglio chi sciopera, le fasce orarie garantite e cosa fare per limitare i disagi.

Chi sciopera il 20 giugno e perché

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali di base come USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri gruppi autonomi. Le motivazioni alla base della mobilitazione includono:

Maggiori investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro

Riduzione delle spese militari

Aumenti salariali e rinnovo dei contratti

Riduzione dell’orario di lavoro

Contrarietà a privatizzazioni e precarizzazione

Alcune sigle, come CUB, legano la protesta anche a tematiche internazionali, come la richiesta di pace e cessate il fuoco in Palestina.

Sciopero treni 20 giugno 2025: orari e treni garantiti

Uno dei settori più colpiti sarà quello ferroviario, con uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Italo e Trenord.

Durata : dalle 21:00 del 19 giugno alle 21:00 del 20 giugno

: dalle 21:00 del 19 giugno alle 21:00 del 20 giugno Coinvolti : treni Frecce, Intercity e regionali

: treni Frecce, Intercity e regionali Fasce garantite : 6:00–9:00 e 18:00–21:00

: 6:00–9:00 e 18:00–21:00 Sigle proclamanti: CUB, SGB, USB, SI-COBAS

Per evitare disagi, è fondamentale consultare i siti ufficiali delle compagnie per verificare l’elenco dei treni garantiti.

Rimborsi e alternative

Trenitalia prevede rimborsi completi anche per tratte collegate e biglietti andata-ritorno. Italo riconosce un indennizzo automatico entro 30 giorni. Trenitalia Tper e Trenord offrono modalità simili con scadenze più brevi.

Aerei: lo sciopero del 20 giugno coinvolge gli aeroporti

Il comparto aereo sarà coinvolto per l'intera giornata:

Durata : dalle 00:00 alle 23:59 del 20 giugno

: dalle 00:00 alle 23:59 del 20 giugno Coinvolti : addetti handling, bus parcheggi e bagagli

: addetti handling, bus parcheggi e bagagli Sigle sindacali : CUB, SGB, USB

: CUB, SGB, USB Fasce garantite: 7:00–10:00 e 18:00–21:00

Si raccomanda di verificare con compagnie aeree e aeroporti lo stato del volo almeno 48 ore prima. L’ENAC pubblicherà l’elenco dei voli garantiti. Le compagnie potrebbero consentire il cambio gratuito della data del viaggio o il rimborso integrale.

Autostrade: sciopero del personale e possibili disagi

Anche il settore autostradale sarà coinvolto:

Orario : dalle 22:00 del 19 giugno alle 22:00 del 20 giugno

: dalle 22:00 del 19 giugno alle 22:00 del 20 giugno Personale coinvolto : addetti ai caselli e ai servizi di assistenza

: addetti ai caselli e ai servizi di assistenza Sigle sindacali: CUB, SGB, USB

Si prevedono chiusure delle piste manuali, rallentamenti nei servizi e carenze di personale. Non sono previste fasce di garanzia, ma le società assicureranno i servizi minimi essenziali.

Sciopero 20 giugno 2025 a Roma

Venerdì 20 giugno il trasporto pubblico a Roma sarà fortemente a rischio a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali USB, CUB e SGB. L’agitazione coinvolgerà l’intera rete Atac, compresi bus, tram, filobus, metropolitane e le linee ferroviarie Termini–Centocelle, Metromare e Roma–Nord. Saranno interessati anche i bus periferici gestiti da operatori privati come Roma Tpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis, oltre ai servizi regionali di Cotral. Lo sciopero riguarderà inoltre anche i collegamenti affidati da Atac ad altri operatori in subappalto.

Nel corso della giornata, dalle 8:30 alle 17:00 e poi dalle 20:00 fino al termine del servizio, potranno verificarsi soppressioni o interruzioni su tutte le linee urbane e suburbane, compreso il servizio sostitutivo serale della metro C.

Anche il servizio notturno sarà parzialmente coinvolto. Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno, saranno a rischio le linee notturne “N”, mentre saranno garantite le linee diurne che prevedono corse oltre la mezzanotte, così come alcune corse notturne diurne come la 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Situazione invertita nella notte successiva, tra venerdì e sabato: saranno regolari le linee “N”, ma non saranno garantite né le linee diurne con corse dopo le 24 né le stesse linee notturne precedentemente elencate. Le corse della metropolitana attive oltre la mezzanotte non saranno assicurate.

Come previsto dalla legge, saranno comunque garantite le fasce di servizio essenziale: dalla partenza del primo mezzo fino alle 8:30 e poi dalle 17:00 alle 20:00. Al di fuori di questi orari, chi si muove con i mezzi pubblici dovrà mettere in conto possibili ritardi, soppressioni e disagi diffusi su tutta la rete.

Sciopero 20 giugno 2025 a Milano

In occasione dello sciopero generale del 20 giugno, a Milano e nei più di 90 comuni dell’hinterland serviti da ATM, sono previsti possibili disagi su metropolitane, tram e autobus per l’intera giornata. ATM ha comunicato che le interruzioni del servizio potranno verificarsi in due fasce orarie specifiche: dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio.

Saranno invece garantite, come previsto dalla normativa, le corse effettuate nelle fasce orarie di maggiore afflusso di viaggiatori, cioè dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Anche la funicolare Como-Brunate, gestita da ATM, sarà coinvolta dallo sciopero, con possibili sospensioni tra le 8:30 e le 16:30 e di nuovo dalle 19:30 in poi.

Chi prevede di utilizzare i mezzi pubblici è invitato a munirsi preventivamente di biglietti ATM e a consultare il sito ufficiale per avere un quadro aggiornato, comprese le percentuali di adesione alle precedenti mobilitazioni da parte del personale.

Per quanto riguarda i collegamenti ferroviari da e per Milano, lo sciopero nazionale coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane e Italo-NTV e si estende a tutta la rete ferroviaria, compresi i treni ad alta velocità, a lunga percorrenza e regionali. La durata sarà di 24 ore, ma con inizio anticipato alle 21:00 di giovedì 19 giugno e conclusione alle 20:59 di venerdì 20.

Trenord, che gestisce il servizio ferroviario suburbano e regionale in Lombardia, non dovrebbe aderire allo sciopero del 20 giugno, poiché ha già partecipato a una precedente mobilitazione il 16 giugno. Pertanto, salvo comunicazioni dell’ultimo minuto, il servizio Trenord dovrebbe essere regolare.

Per i treni regionali di Trenitalia, restano attive le consuete fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. È comunque raccomandato a chi viaggia di monitorare costantemente gli aggiornamenti tramite i canali digitali delle aziende ferroviarie, prestare attenzione agli annunci in stazione e rivolgersi al personale per informazioni puntuali sui treni garantiti.

Cosa fare per limitare i disagi dello sciopero del 20 giugno

Per affrontare al meglio la giornata del 20 giugno: