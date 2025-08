Meteo 2 agosto: forte maltempo e rischio nubifragi e grandine. Ecco dove

Sulle regioni settentrionali è già in azione una nuova perturbazione atlantica – la numero 1 del mese – che ha riportato condizioni di instabilità con dei temporali e darà luogo ad un peggioramento più diffuso fin dalle prime ore di sabato 2 agosto, con temporali anche di forte intensità, coinvolgendo marginalmente il Centro Italia; nel resto del Paese prevalgono condizioni stabili e soleggiate.

Domenica 3 il fronte temporalesco si muoverà lungo la Penisola accompagnato da una ventilazione settentrionale e da un sensibile ma temporaneo calo termico. Al Nord l’instabilità andrà rapidamente attenuandosi, mentre al Centro e in Puglia ci sarà una fase temporalesca con fenomeni localmente anche intensi.

Il Sud risentirà lunedì 4 di una residua instabilità, con temperature in netto calo e venti di Maestrale, più intensi in Sicilia. A seguire, si prevede un generale ritorno alla stabilità, con giornate soleggiate, temperature in graduale risalita e un probabile ritorno del caldo più intenso nell’ultima parte della prossima settimana. Per una conferma seguite i nostri aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 2 agosto)

Tempo instabile già dalle ore notturne al Nord, con rovesci o temporali isolati, più diffusi e a tratti di forte intensità con rischio di nubifragi e grandine nella prima parte della giornata al Nord-Est, in Lombardia, parte dell’Emilia e tra Levante Ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio i fenomeni, ancora localmente forti, insisteranno soprattutto al Nord-Est, in Emilia Romagna, sull’Appennino settentrionale, in Toscana e nelle Marche. Bel tempo al Sud e Isole, ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo e Molise. Entro sera graduale miglioramento al Nord-Ovest e Alpi orientali.

Temperature in calo al Nord, più marcato nelle aree temporalesche; qualche grado in meno al Centro, in lieve rialzo al Sud e Isole. Venti moderati o forti tra basso Ligure, alto Tirreno e Sardegna, con mari mossi o molto mossi; possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per domenica 3 agosto

Al mattino qualche rovescio o isolato temporale in Emilia Romagna, Toscana e Marche; nuvole anche nelle regioni centrali e in Campania, più spazi di sereno altrove. Da metà giornata si accentua l’instabilità con sviluppo di temporali anche forti nelle regioni centrali e in estensione alla Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Centro e Sardegna. Venti moderati o tesi di Maestrale in Sardegna e Sicilia e mari circostanti, che risultano mossi.