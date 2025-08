Meteo, nuova ondata di calore entro il secondo weekend di agosto: la tendenza

Dopo un weekend di maltempo per il passaggio della prima perturbazione di agosto, gli aggiornamenti meteo confermano che nei prossimi giorni il tempo tornerà gradualmente più stabile e soleggiato in tutta Italia per il consolidamento dell'alta pressione. La stabilità atmosferica sarà accompagnata da un rialzo delle temperature, che stando alle attuali proiezioni torneranno a riportarsi su valori ben al di sopra della media specialmente dalla parte finale della settimana determinando quella che al momento si profila come una nuova ondata di caldo, la quarta di questa estate 2025.

La tendenza meteo da martedì 5 agosto

Martedì al Sud registreremo gli ultimi effetti modesti di un vortice in quota, in allontanamento sullo Ionio. Si tratterà di una moderata ventilazione settentrionale su Puglia, Lucania, basso Adriatico, alto Ionio, parte della Sicilia e annuvolamenti sparsi per lo più concentrati nelle zone interne montuose con occasionali fenomeni in Calabria. Per il resto, salvo qualche locale annuvolamento nelle Alpi centro-orientali, sarà una giornata prevalentemente soleggiata, sintomo questo dell’atteso instaurarsi dell’alta pressione.

Le temperature saranno in aumento, eccetto su Calabria e Sicilia; massime per lo più comprese tra 27 e 32 gradi, valori questi nella norma o anche leggermente sotto le medie all’estremo Sud.

Per i giorni successivi si conferma l’ulteriore consolidamento dell’area anticiclonica con conseguente stabilità diffusa, che in particolare al Centro-Sud favorirà diverse giornate, non solo per il resto della settimana ma anche all’inizio della successiva, con nuvole quasi del tutto assenti (pochi i cumuli pomeridiani anche sui monti). Il Nord verrà invece a trovarsi in una fascia più marginale dell’anticiclone.

In ogni caso fino a giovedì la stabilità sarà evidente e diffusa, con alcuni annuvolamenti solo lungo le Alpi ma senza fenomeni. Venerdì qualche rovescio o temporale diverrà più probabile nel pomeriggio sui rilievi alpini del Nord-Ovest.

Sabato, secondo le attuali proiezioni, l’instabilità coinvolgerà anche le Alpi centro-orientali e l’estremo Nordest e qualche temporaneo passaggio nuvoloso sarà possibile anche in Val Padana. Domenica di nuovo stabile anche lungo le Alpi.

Dal punto di vista delle temperature l’alta pressione sarà associata anche ad un graduale riscaldamento della massa d’aria sul Mediterraneo ed il nostro Paese con temperature che tra venerdì e il fine settimana si porteranno diffusamente su valori oltre la norma anche di 3-6 gradi. Vi sono quindi le premesse per l’inizio di una nuova ondata di calore la cui entità, intensità e durata andrà verificata meglio negli aggiornamenti dei prossimi giorni.