Meteo, domenica 3 agosto a rischio maltempo per diverse regioni: le previsioni nei dettagli

L’intensa perturbazione che sta investendo il Nord Italia in queste ore, la numero 1 di agosto, tenderà poi a scivolare lungo la nostra Penisola spostandosi verso sud. Domenica il fronte temporalesco sarà responsabile di un peggioramento al Centro con fenomeni, anche qui, localmente di forte intensità con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Poi lunedì, seppur indebolito, il fronte porterà un po’ di instabilità residua sulle regioni meridionali. Al suo seguito, aria temperata continuerà ad affluire dal Nord Europa mantenendo le temperature nella norma o al di sotto; in particolare l’anomalia sarà più marcata al Nord e sul versante adriatico.

Le previsioni meteo per domenica 3 agosto

Domani al mattino qualche rovescio o temporale sull’Emilia orientale, in Romagna, Alpi friulane, Toscana, nord dell’Umbria e Marche; nuvole sparse nel resto del Nord-Est e delle regioni centrali e in Campania ma con basso rischio di piogge; maggiori spazi di sereno altrove.

Da metà giornata si accentua l’instabilità con sviluppo di numerosi temporali, anche forti, nelle regioni centrali (specie su Toscana meridionale, Umbria, sud delle Marche, Abruzzo, interno del Lazio e Molise); locali temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali e nel nord della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Centro e in Sardegna; un po’ di caldo in Sicilia con punte di 35 °C, valori per lo più inferiori alle medie nel resto d’Italia. Venti moderati di Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia, di Bora sull’alto Adriatico. Molto mosso il mare di Sardegna, un po’ mossi i restanti mari di ponente e il medio-alto Adriatico.

Le previsioni meteo per lunedì 4 agosto

Nubi sparse per lo più a carattere irregolare e variabile al Sud con locali rovesci di pioggia in Puglia, Basilicata e Calabria; al mattino anche lungo la fascia costiera di Abruzzo e Molise. Nel resto d’Italia cielo da poco a parzialmente nuvoloso per il passaggio di un po’ di nuvolosità a quote medio-alte. Temperature in rialzo al Nord, medio Tirreno e Sardegna, in calo al Sud e Sicilia; valori sotto media lungo tutto il versante adriatico. Venti fino a moderati di Tramontana o Maestrale al Centro-Sud con mari in prevalenza mossi, eccetto il Golfo di Taranto e sotto costa il Tirreno sud-orientale. Poco mossi il Ligure, l’alto Adriatico e il Tirreno settentrionale.