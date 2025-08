Meteo, primo weekend di agosto con maltempo e forti temporali: le zone a rischio

Sulle regioni settentrionali è già in azione una nuova perturbazione nord-atlantica – la numero 1 del mese – che ha riportato condizioni di instabilità con dei temporali anche forti che insisteranno nella giornata di sabato, specie nelle regioni del Nord-Est. Il Centro Italia verrà coinvolto solo marginalmente, mentre nel resto del Paese prevarranno condizioni stabili e soleggiate.

Domenica il fronte temporalesco si muoverà lungo la Penisola accompagnato da una ventilazione settentrionale e da un sensibile ma temporaneo calo termico; al Nord l’instabilità andrà rapidamente attenuandosi, mentre al Centro e in Puglia ci sarà una fase temporalesca con fenomeni localmente anche intensi. Il Sud risentirà lunedì di una residua instabilità, con temperature in netto calo e venti di Maestrale, più intensi in Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 2 agosto

Tempo instabile già dal mattino al Nord, con rovesci o temporali sparsi, localmente forti con rischio di nubifragi e grandine in Lombardia, al Nord-Est, Emilia occidentale, Levante Ligure e alta Toscana. Nel pomeriggio i fenomeni coinvolgeranno il Nord-Est, Emilia Romagna, Liguria, centro-nord della Toscana, settori settentrionali di Umbria e Marche. In serata graduale miglioramento. Bel tempo nel resto del Centro-Sud. Soleggiato nelle regioni meridionali e nelle Isole maggiori, ampie schiarite anche su Lazio, Abruzzo e Molise.

Temperature in calo al Nord e in Toscana con valori al di sotto della media stagionale; clima estivo nella norma con temperature intorno ai 30 gradi nel resto d’Italia. Venti moderati o forti tra basso Ligure, medio-alto Tirreno e Sardegna, con mari mossi o molto mossi; possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per domenica 3 agosto

Al mattino qualche rovescio o temporale in Emilia Romagna, Friuli, settori settentrionali di Toscana, Umbria e Marche; nuvole anche nelle regioni centrali e in Campania, più spazi di sereno altrove. Da metà giornata si accentua l’instabilità con sviluppo di numerosi temporali, anche forti, nelle regioni centrali (specie su Toscana meridionale, Umbria, Marche, Abruzzo, interno del Lazio e Molise); locali temporali in sviluppo sulle Alpi centro-orientali e nel nord della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord, in calo al Centro e Sardegna. Venti moderati o tesi di Maestrale in Sardegna e Sicilia e mari circostanti, che risultano mossi.