Scioperi trasporti luglio 2025: treni, aerei, traghetti e mezzi pubblici, tutti gli stop

Luglio sarà un mese particolarmente "caldo" anche sotto il profilo degli scioperi nel settore dei trasporti. Coloro che hanno in programma di spostarsi con treni, aerei, traghetti e mezzi pubblici locali dovranno fare i conti con alcuni giorni da bollino nero, a causa delle mobilitazioni, che potrebbero creare disagio a milioni di italiani e turisti in viaggio.

Scioperi di luglio: il calendario degli stop di treni, aerei, traghetti e mezzi pubblici

Le ragioni alla base delle proteste variano dal rinnovo dei contratti al miglioramento delle condizioni lavorative, coinvolgendo sia grandi aziende nazionali che realtà di dimensioni locali. Il risultato sarà un mese decisamente "caldo" sia per chi si sposterà in vista delle vacanze estive, che dei pendolari, costretti a fare i conti con sospensioni del servizio di trasporto.

Come ogni anno, le proteste sindacali verranno concentrate prima dell’inizio del periodo di garanzia di agosto, mese nel quale le agitazioni sono limitate dalle norme di settore.

Di seguito il calendario degli scioperi già comunicati, con tutti i dati necessari per orientarsi e pianificare gli spostamenti nel corso di un mese che, per la mobilità, rischia di annunciarsi abbastanza complesso.

Sarà un mese davvero complicato per chi deciderà di spostarsi usando i mezzi pubblici locali. Le possibili criticità negli spostamenti per pendolari e turisti che decideranno di spostarsi con Tpl inizieranno il 5 luglio, quando uno sciopero di 24 ore del personale Arst in Sardegna interesserà le province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.

Il 7 luglio sarà una giornata nera per il trasporto pubblico locale nella Capitale, a causa di una protesta di 4 ore dei lavoratori della società Sabato Viaggi di Roma indetta da OSR Faisa-Cisal. L'agitazione prevede un'astensione dal lavoro dalle 12.30 alle 16.30.

Nella stessa giornata potrebbero verificarsi problemi anche per i pendolari di La Spezia, per un'agitazione indetta da ATC che metterà a rischio gli spostamenti dalle 11.00 alle 15.00.

Ma la giornata più nera del mese per il settore Atp si preannuncia quella dell'8 luglio, per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB Trasporti che potrebbe portare i lavoratori del settore a incrociare le braccia per l'intera giornata.

Il 13 luglio sarà invece il personale Tpl Linea di Savona ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata. Lo sciopero 24 ore è indetto da Osp Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Ugl-Fna/Faisa-Cisal/Sial Cobas + Rsu

In Sicilia è previsto uno sciopero coordinato dalla sigla sindacale Faisa-Cisal, che interesserà il 14 luglio diverse aziende di trasporto operanti nelle province di Palermo, Catania ed Enna. L'astensione dal lavoro di 4 ore (dalle 9.30 alle 13,30) coinvolgerà il personale di Autolinee Russo di Palermo, Segesta Autolinee di Palermo, Etna Trasporti di Catania e Interbus di Enna.

Martedì 15 luglio toccherà alla Toscana fare i conti con un'agitazione sindacale che metterà a rischio gli spostamenti nella provincia di Pisa. Lo sciopero, proclamato dalla sigla sindacale Fast-Confsal, interesserà il personale della società Autolinee Toscane e avrà una durata di 4 ore, dalle 17.30 alle 21.30.

Uno sciopero di 4 ore nel Tpl interesserà alcune province lombarde il 18 luglio. Il personale Net (Nord Est Trasporti) incrocerà le braccia dalle 18.00 alle 22.00 nelle province di Monza e Trezzo sull'Adda.

Il 19 toccherà invece a quelli della società Sati di Campobasso, che sciopereranno 4 ore (dalle 8.30 alle 12.30) per un'agitazione indetta da Osr Filt-Cgil/Faisa-Cisal/Ugl-Autoferro.

Il 26 luglio a fermarsi sarà il personale turnista della società Eav con sede a Ischia e Procida (NA). Lo sciopero di 4 indetto da Osr Orsa Trasporti Autoferro Tpl metterà a rischio gli spostamenti dalle 19.55 alle 23.55.

Sciopero treni luglio 2025, giorni neri per chi si sposta su rotaie

Le cose non andranno molto meglio per chi deciderà di spostarsi su rotaie. Le agitazioni treni di luglio inizieranno il 7/8 luglio, con lo sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Lo stop durerà 21 ore, dalle 21.00 del 7 luglio alle 18.00 dell’8 luglio.

In parallelo, uno sciopero indetto da Cub Trasporti coinvolgerà anche il trasporto merci su rotaia e alcune aziende del Tpl ferroviario per l’intera giornata dell’8 luglio.

Lo sciopero treni a Milano del 20 luglio avrà la durata di 8 ore (dalle 9,00 alle 17.00) e interesserà il personale Rfi in servizio pressa la Sala Blu-Coami, dedicata all'assistenza a viaggiatori con disabilità o mobilità ridotta.

Il 20 e 21 luglio saranno giornate difficili per chi dovrà spostarsi con il treno in Piemonte e Valle d'Aosta, a causa dello sciopero del personale Trenitalia addetto alla vendita, assistenza e personale mobile, che incrocerà le braccia per 23 ore, dalle 03.00 del 20 luglio alle 02.00 del 21 luglio.

Nei giorni di sciopero, Trenitalia, Trenord e Italo assicureranno i servizi minimi garantiti previsti dalla normativa. Saranno assicurati alcuni treni a lunga percorrenza e le corse nelle fasce orarie garantite per i treni regionali. Anche Italo pubblicherà, con almeno 48 ore di anticipo, l’elenco dei convogli garantiti.

Il 10 luglio si preannuncia una giornata particolarmente critica per chi vola: sono previsti numerosi scioperi nazionali e locali che coinvolgeranno handling, sicurezza, autisti e servizi aeroportuali.

Lo sciopero di 24 ore dell'11 luglio interesserà il personale Gesap, società di gestione che si occupa dell'aeroporto di Palermo.

Un'agitazione di 4 ore il 26 luglio interesserà invece tutto il comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto (con esclusione dei voli da e per Palermo). Lo sciopero dalle 13.00 alle 17.00 è stato indetto da Cub Trasporti.

Sciopero traghetti a luglio, il calendario delle agitazioni

Non mancheranno neppure le agitazioni nel settore marittimo.

Il 17 luglio uno sciopero territoriale di 8 ore interesserà il personale della Caronte & Tourist, linea operativa nell'area dello Stretto di Messina. I servizi tra Sicilia e Calabria potrebbero subire ritardi o cancellazioni nella fascia oraria dalle 9.00 alle 17.00.