Meteo: Ferragosto con caldo in lieve attenuazione e temporali!

Il promontorio anticiclonico nordafricano, pur nella sua indubbia efficacia nel favorire condizioni di caldo estremo, in questa quarta ondata di calore non ha mai goduto di “piena salute” in corrispondenza dell’Italia. Infatti, poco dopo un inizio “promettente”, proprio nell’area del Mediterraneo centrale la struttura si è rivelata non particolarmente robusta mostrando una vasta porzione più debole che, col passare dei giorni si è trasformata in una blanda circolazione ciclonica in quota. Ed è in effetti questa zona depressionaria, unita al concomitante accumulo di umidità e calore nei bassi strati, che sta incrementando l’instabilità sulle nostre regioni, naturalmente in maniera più marcata sulle aree montuose.

Nei prossimi giorni l’area depressionaria in quota tenderà ad approfondirsi ulteriormente rendendo ancora più diffusi gli effetti dell’instabilità, specie al Centro-Sud, e favorendo nel contempo un indebolimento più rapido della cupola ricolma di aria bollente che in tal modo arretrerà lasciando intravedere, così, il termine dell’ondata di calore. Questo, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe verificarsi entro l’inizio della prossima settimana quando i picchi massimi scenderanno probabilmente sotto la soglia dei 34 gradi, in un contesto, almeno temporaneo, di caldo estivo più vicino alla norma, sempre in compagnia di un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Nel frattempo durate il lungo fine settimana di Ferragosto proseguirà il caldo intenso, ma con picchi un po’ meno elevati, specie sulle regioni centro-meridionali. Da metà della prossima settimana, invece, dopo il generale calo termico, la situazione potrebbe divenire più movimentata per il probabile transito di perturbazioni sull’Europa centrale con possibili effetti anche sul nostro Paese; tuttavia, per conferme riguardo questa tendenza lunga è meglio attendere i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per Ferragosto

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, in Toscana, Umbria, Sicilia e Sardegna, con sviluppo di nuvole sui monti, accompagnate da brevi e isolati rovesci o temporali per lo più su Alpi, zone interne delle Isole e settori meridionali di Toscana e Umbria. Nuvolosità più diffusa nel resto del Centro-Sud, con rovesci e temporali in forma molto isolata già in mattinata, ma tendenti a divenire più diffusi nel pomeriggio fra le zone interne, le coste tirreniche e, localmente, anche verso quelle ioniche. Fenomeni insistenti anche alla sera soprattutto in Campania.

Clima ancora molto caldo, ma con temperature massime in leggero calo sulle regioni meridionali; valori fra 31 e 36 gradi, con punte di 37-39 gradi al Nord e in Toscana. Venti a regime di brezza, con temporanei rinforzi in prossimità dei temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 16 agosto

Al mattino nuvolosità sparsa al Meridione, con isolati temporali nei settori tirrenici di Calabria e Sicilia; schiarite più ampie nel resto del Paese. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali isolati sulle Alpi centro orientali e vicina fascia pedemontana, nelle zone interne fra Lazio e Abruzzo e nella Sardegna sud-orientale; fenomeni più diffusi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Tendenza a un miglioramento alla sera.

Temperature massime in leggero calo, ma ancora fino a 37-38 gradi al Nord e in Toscana. Venti deboli e mari in prevalenza calmi o poco mossi.