FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: e...

Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove

Da domenica 17 agosto l'Anticiclone arretra concedendo finalmente una tregua dal caldo più estremo. Instabilità sparsa con numerosi temporali.
Tendenza14 Agosto 2025 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it
Tendenza14 Agosto 2025 - ore 11:26 - Redatto da Meteo.it

Domenica 17 agosto e durante i primi giorni della prossima settimana in tutta l’Italia il caldo diverrà più sopportabile rispetto ai giorni scorsi. Nel complesso il tempo sarà ancora soleggiato, ma a livello locale saranno possibili brevi temporali.

Nella giornata di domenica il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, malgrado qualche annuvolamento più insistente sulle regioni nordorientali, al Sud e nelle zone interne della penisola. Nel pomeriggio o la sera brevi temporali o isolati rovesci saranno maggiormente probabili sulle aree prealpine del Nordest, in Umbria, nel basso Lazio, nelle zone interne del Sud e sulla Sicilia centro orientale. Venti per lo più deboli. Temperature in leggero calo sulle regioni centro settentrionali.

Lunedì 18 un po’ di nubi al Nord al mattino, ma senza fenomeni di rilievo. In giornata sviluppo di temporali di calore sparsi lungo la dorsale appenninica; temporali isolati anche in Campania, nelle zone interne della Calabria, della Toscana e del Lazio. Temperature in rialzo in Sicilia, in leggero calo sul Nordovest.

Le ultime elaborazioni modellistiche suggeriscono la possibilità del passaggio di una perturbazione atlantica intorno a mercoledì 20 sul Nord del Paese. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
    Tendenza13 Agosto 2025

    Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord

    La tendenza meteo per il weekend successivo al Ferragosto vede dei picchi di calore meno estremi ma anche temporali, potenzialmente intensi.
  • Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
    Tendenza12 Agosto 2025

    Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?

    La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
  • Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
    Tendenza11 Agosto 2025

    Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend

    La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
  • Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
    Tendenza10 Agosto 2025

    Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza

    L'anticiclone africano non molla la presa: nella settimana di Ferragosto determinerà sole e caldo intenso, spesso accompagnato da un clima afoso
Ultime newsVedi tutte
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
Tendenza13 Agosto 2025
Meteo: 16-17 agosto con rischio temporali e caldo meno estremo! Poi cambia lo scenario al Nord
La tendenza meteo per il weekend successivo al Ferragosto vede dei picchi di calore meno estremi ma anche temporali, potenzialmente intensi.
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
Tendenza12 Agosto 2025
Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?
La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
Tendenza11 Agosto 2025
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Agosto ore 16:04

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154