Meteo: da domenica 17 caldo più sopportabile! Temporali sparsi: ecco dove

Domenica 17 agosto e durante i primi giorni della prossima settimana in tutta l’Italia il caldo diverrà più sopportabile rispetto ai giorni scorsi. Nel complesso il tempo sarà ancora soleggiato, ma a livello locale saranno possibili brevi temporali.

Nella giornata di domenica il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, malgrado qualche annuvolamento più insistente sulle regioni nordorientali, al Sud e nelle zone interne della penisola. Nel pomeriggio o la sera brevi temporali o isolati rovesci saranno maggiormente probabili sulle aree prealpine del Nordest, in Umbria, nel basso Lazio, nelle zone interne del Sud e sulla Sicilia centro orientale. Venti per lo più deboli. Temperature in leggero calo sulle regioni centro settentrionali.

Lunedì 18 un po’ di nubi al Nord al mattino, ma senza fenomeni di rilievo. In giornata sviluppo di temporali di calore sparsi lungo la dorsale appenninica; temporali isolati anche in Campania, nelle zone interne della Calabria, della Toscana e del Lazio. Temperature in rialzo in Sicilia, in leggero calo sul Nordovest.

Le ultime elaborazioni modellistiche suggeriscono la possibilità del passaggio di una perturbazione atlantica intorno a mercoledì 20 sul Nord del Paese. Per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.