Meteo: a inizio settimana temperature altalenanti! Maltempo ad Halloween?

All’inizio della prossima settimana l’Italia sarà interessata da un flusso di correnti nord-occidentali relativamente asciutte che contribuiranno a mantenere prevalenti condizioni di tempo stabile, a parte qualche annuvolamento nell’area tirrenica e in Sardegna, accompagnato da poche piogge per lo più nel settore sud-orientale del Tirreno.

Da segnalare anche una copertura nuvolosa consistente lunedì 27 nelle Alpi di confine, con neve oltre i 1500 metri, a causa di una nuova perturbazione nord atlantica che resterà confinata al di là delle Alpi spostandosi, martedì 28, rapidamente verso i Balcani. Insisteranno anche forti venti di Maestrale in particolare sulle Isole e nel basso Tirreno dove i mari si manterranno molto mossi o agitati. Le temperature tenderanno a calare lunedì, in maniera sensibile al Sud e in Sicilia, mentre martedì le massime torneranno a crescere leggermente: i valori saranno nella media o un poco oltre, con punte fino a 23-25 gradi nel versante ionico.

Halloween con nuovo peggioramento del tempo? La tendenza meteo per gli ultimi giorni di ottobre

Da mercoledì 29, secondo le ultime proiezioni modellistiche, la circolazione atmosferica dovrebbe subire una sostanziale modifica: l’avvicinamento di una vasta area di bassa pressione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, favorirà il rinforzo di correnti meridionali sull’Italia che, se da un lato determineranno un ulteriore rialzo termico con valori piuttosto miti al Centro-Sud, dall’altro lato accompagneranno un’altra perturbazione la cui parte più attiva dovrebbe transitare sulle nostre regioni fra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre riportando piogge a tratti abbondanti nel settore tirrenico e al Nord.

Questo potrebbe essere l’inizio di una fase prolungata di tempo molto variabile e frequenti passaggi perturbati che ci accompagnerebbe fino alla prima settimana di novembre. Tuttavia, tale scenario necessita di ulteriori verifiche sulla base dei prossimi aggiornamenti.