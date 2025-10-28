FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, fase stabile ma da giovedì torna il maltempo: le previsioni

Prevalenza di sole e clima mite ma da giovedì una nuova perturbazione determinerà piogge, temporali e forte Scirocco. Le previsioni meteo del 27-28 ottobre
Previsione28 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
In questo inizio di settimana, stiamo vivendo una breve parentesi di tempo più stabile e soleggiato, grazie ad una temporanea espansione dell’alta pressione verso il Mediterraneo centrale. Le temperature stanno facendo registrare valori intorno alle medie stagionali. Nella giornata di mercoledì, invece, si osserveranno i primi segnali di un cambiamento sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche dove è previsto un deciso aumento delle nuvole seppur con poche e deboli piogge. Si tratterà della parte più avanzata di una vasta e intensa perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica (la n.10 del mese), destinata ad attraversare tutto il Paese tra giovedì e venerdì. Il peggioramento sarà accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali che manterranno, nonostante le nuvole e le piogge, un clima mite. Secondo l’attuale tendenza, ancora incerta e da confermare con i prossimi aggiornamenti, il tempo nel fine settimana dovrebbe migliorare con ampie schiarite al Centro-Sud mentre al Nord dovrebbero persistere molte nuvole con la possibilità di un po’ di piogge.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 ottobre

Nubi sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in Calabria, Sicilia e Sardegna occidentale; qualche locale pioggia possibile tra la Calabria tirrenica e il nordest della Sicilia. Nel resto del Paese tempo nel complesso soleggiato; da segnalare solo un po’ di nuvolosità irregolare al mattino tra Toscana centro-meridionale e Umbria, in successiva attenuazione, e dal pomeriggio tra Liguria e nord della Toscana; in serata locali pioviggini sul levante ligure. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord e Sardegna. Clima diurno mite per il periodo, con punte massime oltre 20 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti inizialmente ancora tesi di Maestrale tra la Sardegna e la Sicilia, in graduale attenuazione nel corso del giorno. Mossi o molto mossi i mari di ponente.

Previsioni meteo per mercoledì 29 ottobre

Prevalenza di nuvole al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. In giornata possibili locali pioviggini nelle regioni di Nord-Ovest, più probabili dalla sera quando il rischio si estenderà a Emilia, Veneto occidentale, Venezia Giulia e Toscana. Ampie schiarite resisteranno sul medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature del mattino in aumento al Centro-Nord e in Sardegna. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e intorno ai 15 gradi, senza grandi variazioni nel resto del Paese con valori di 20 gradi e oltre lungo il Tirreno e nelle due isole maggiori. Venti meridionali in rinforzo, da deboli a localmente moderati. Mari: ancora un po’ mossi quelli a ponente; poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.

