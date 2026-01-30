Meteo, nuovo vortice ciclonico: maltempo e venti intensi

La perturbazione n. 12 di gennaio si allontana definitivamente verso est, ma alle sue spalle ne sono pronte già altre 2 (la n.13 e 14): transiteranno tra oggi e domani, con gli strascichi della seconda nella giornata di domenica. Entrambe avranno come obiettivo preferenziale la Sardegna, la Sicilia e l’estremo Sud dove è attesa un’ennesima fase di maltempo con quantitativi di pioggia, nell’arco delle prossime 48-72 ore, fino a 100 mm. A contribuire ed esaltare la fenomenologia sarà, infatti, un profondo vortice ciclonico, in approfondimento sabato tra Baleari e Sardegna e in spostamento domenica sulla Ionio meridionale, responsabile di venti localmente fino a tempestosi e mari molto agitati. Dal punto di vista delle temperature invece non sono attese grandi variazioni, oscillando attorno ai valori nella norma o di poco al di sopra. Secondo le attuali proiezioni modellistiche, la prima settimana di febbraio proseguirà sulla falsa riga di quanto vissuto sino ad oggi, con la prospettiva di altre perturbazioni atlantiche e dunaue di nuovi importanti carichi di precipitazioni. La prima di queste (la n.1 del mese), particolarmente estesa e intensa, investirà il Centro-Nord tra lunedì sera e mercoledì, con il rischio di neve a bassa quota al Nord-Ovest. Attendiamo conferme.

Previsioni meteo per venerdì 30 gennaio

Nuvolosità variabile in tutta Italia, alternata a schiarite, anche ampie sul medio e basso versante adriatico. Nel corso della giornata piogge su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania centro-meridionale, Toscana e zone interne della Marche. Qualche fiocco di neve in quota su Alpi occidentali e Valle d’Aosta. In mattinata nebbie in graduale diradamento su Pianura Padana, Veneto ed Emilia Romagna. Temperature: massime in lieve aumento al Sud e in Sicilia. Venti: fino a burrascosi di Maestrale con raffiche a 60-70 km/h tra Sardegna e Sicilia. Mari: agitati il Mare e canale di Sardegna e il canale di Sicilia; mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio al largo; poco mosso l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa.

Previsioni meteo per sabato 31 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia, con schiarite a tratti anche ampie sul versante tirrenico e in Umbria. Piogge diffuse, a tratti intense e temporalesche, sulla Sardegna, dal pomeriggio anche sulla Sicilia e, dalla sera, sulla Calabria. Qualche locale pioggia possibile anche nelle aree interne tra Campania, Basilicata e Puglia e sul medio versante adriatico, più probabili in serata. Temperature del primo mattino intorno allo zero nel Triveneto con deboli gelate. Temperature massime per lo più in lieve calo. Venti in deciso rinforzo su tutti i mari di ponente, con possibili raffiche a 80-90 km/h intorno alla Sardegna. Agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.