Il maltempo non molla la presa: due perturbazioni sull'Italia tra oggi e il weekend. Le previsioni dal 30 gennaio

Le previsioni meteo confermano uno scenario ancora decisamente movimentato tra oggi e il weekend, con l'Italia nel mirino di due perturbazioni che potranno portare piogge intense e vento forte.

La prima perturbazione (la numero 13 di gennaio), nella giornata di oggi investirà principalmente la Sardegna, la Sicilia e l’estremo Sud. Sarà seguita domani da un un profondo vortice ciclonico, accompagnato da piogge anche intense e forti venti, che ancora una volta attraverserà le nostre due Isole maggiori e le estreme regioni meridionali portando una nuova fase di marcato maltempo.

Tra venerdì e domenica sono attesi accumuli localmente significativi, anche intorno ai 100 mm tra la bassa Calabria e il nord della Sicilia. Dal punto di vista delle temperature invece non sono attese grandi sorprese: tra piccole variazioni continueranno ad oscillare e attorno ai valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per venerdì 30 gennaio

Giornata con nubi sparse in tutta Italia, alternate comunque a schiarite localmente anche ampie. Nel corso della giornata piogge in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania centro-meridionale, Toscana e zone interne della Marche. Rovesci intensi e locali temporali possibili nel sudest della Sardegna, nel nord della Sicilia e sulla bassa Calabria. Al mattino nebbie o foschie, in diradamento nelle ore centrali del giorno su Pianura Padana, Veneto ed Emilia Romagna.

Temperature massime in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Centro e al Sud. Venti forti di Maestrale con raffiche a 50-60 km/h su Sardegna e Canale di Sicilia; ventilazione più debole altrove. Mari: agitati il Mare di Corsica, il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia; mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-meridionale e lo Ionio al largo; poco mosso l’Adriatico, l’alto Tirreno e lo Ionio sotto costa.

Le previsioni meteo per sabato 31 gennaio

Giornata soleggiata nell’estremo Nord-Est tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Molto nuvoloso nel resto d’Italia, con nebbie mattutine tra Emilia e Veneto. Piogge diffuse, a tratti intense e temporalesche, su Sardegna e Sicilia. Qualche locale pioggia possibile lungo la fascia costiera tirrenica, più probabili in Campania dal pomeriggio, ma anche su Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, ponente ligure e basso Piemonte.

Temperature del primo mattino intorno allo zero nel Triveneto con deboli gelate. Temperature massime per lo più in lieve calo. Venti in deciso rinforzo su tutti i mari di ponente, con possibili raffiche a 80-90 km/h intorno alla Sardegna. Agitati il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.