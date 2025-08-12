FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà ...

Meteo: Ferragosto caldo e afoso, pochi temporali. Quando mollerà la presa l'Anticiclone?

La tendenza meteo per Ferragosto e il weekend successivo indica ancora un clima molto caldo con pochi temporali e picchi prossimi ai 40 gradi.
Tendenza12 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Tendenza12 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it

L’ondata di calore in atto nel Mediterraneo e nell’Europa centro meridionale proseguirà anche nei prossimi giorni. Sull’Italia anche in questa settimana di Ferragosto non transiteranno perturbazioni e la possibilità di precipitazioni sarà limitata alla formazione di qualche isolato temporale nelle zone montuose. L’Anticiclone nordafricano e la massa d’aria subtropicale che lo accompagna manterranno condizioni di caldo anomalo almeno fino a tutto il weekend del 16/17 agosto e probabilmente anche all’inizio della settimana successiva.

Le attuali proiezioni infatti indicano un possibile indebolimento dell’alta pressione e un cambio della circolazione non prima del 20 o 21 agosto a partire dalle regioni settentrionali. La persistenza di temperature anomale a tutte le quote, con lo zero termico posizionato costantemente intorno o poco oltre i 4500 metri sulle Alpi, sta provocando gravi ripercussioni sugli ecosistemi alpini di alta quota. Il caldo estremo e la siccità inoltre hanno reso il territorio dei Paesi mediterranei più vulnerabili agli incendi, favorendone la diffusione e aumentandone la dimensione, mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco e costringendo talvolta all’evacuazione di abitanti delle zone a rischio.

Venerdì 15, giornata di Ferragosto, il tempo sarà generalmente soleggiato al Nord, con soltanto dei locali rovesci o isolati temporali pomeridiani sull’arco alpino. Maggiore presenza di nuvole fin dal mattino al Sud e in parte delle regioni centrali, con instabilità atmosferica favorevole allo sviluppo dalle ore centrali del giorno di qualche rovescio o temporale nelle zone interne del Lazio, lungo l’Appennino centro-meridionale, sui monti della Sardegna e nell’est della Sicilia. Temperature in locale diminuzione sulle regioni meridionali. Caldo intenso e afoso al Nord.

Nel weekend successivo al Ferragosto insiste ancora il caldo intenso e afoso: la tendenza meteo

Nel fine settimana non sono previsti cambiamenti di rilievo; sabato 16 la temporanea instabilità pomeridiana darà luogo a qualche fenomeno specie su Alpi centro orientali, nel basso versante tirrenico e in Sicilia. Temperature in lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia, pressoché invariate altrove.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
    Tendenza11 Agosto 2025

    Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend

    La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
  • Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
    Tendenza10 Agosto 2025

    Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza

    L'anticiclone africano non molla la presa: nella settimana di Ferragosto determinerà sole e caldo intenso, spesso accompagnato da un clima afoso
  • Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
    Tendenza9 Agosto 2025

    Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?

    Temperature diffusamente oltre 35 gradi con punte di 40 nelle zone interne del Centro-Sud. Afa in aumento, notti tropicali e zero termico oltre 4600 metri
  • Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11
    Tendenza8 Agosto 2025

    Caldo protagonista nella settimana di Ferragosto: la tendenza meteo da lunedì 11

    L'ondata di caldo si conferma diffusa e duratura: ci accompagnerà per gran parte della settimana di Ferragosto. La tendenza meteo nei dettagli
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
Tendenza11 Agosto 2025
Meteo: fino a Ferragosto caldo intenso e afoso e pochi temporali. La tendenza fino al weekend
La quarta ondata di calore dell'estate prosegue fino a Ferragosto e anche nel weekend successivo. Temperature elevate, afa e notti tropicali.
Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
Tendenza10 Agosto 2025
Meteo, caldo intenso almeno fino a Ferragosto e al weekend. La tendenza
L'anticiclone africano non molla la presa: nella settimana di Ferragosto determinerà sole e caldo intenso, spesso accompagnato da un clima afoso
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Tendenza9 Agosto 2025
Meteo, tutti i dettagli sull'ondata di caldo. Insisterà fino Ferragosto?
Temperature diffusamente oltre 35 gradi con punte di 40 nelle zone interne del Centro-Sud. Afa in aumento, notti tropicali e zero termico oltre 4600 metri
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 12 Agosto ore 11:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154