Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la fase di freddo fuori stagione e maltempo insisterà almeno fino a venerdì 3 ottobre. Probabile poi una breve tregua all'inizio del weekend, ma già da sabato potremmo sentire gli effetti di un nuovo sistema perturbato in arrivo dalla Francia. Per l'inizio di ottobre, insomma, si conferma uno scenario meteo decisamente movimentato.

La tendenza meteo da venerdì 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre i venti settentrionali saranno ancora molto intensi al Centro-Sud, con raffiche fino a 80-100 km/h, mari agitati e rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare in Abruzzo, Molise Puglia e Sicilia settentrionale. Il maltempo sarà invece in attenuazione e l’instabilità, con rovesci e isolati temporali, dovrebbe riguardare solo poche aree del Sud: la Puglia, la Calabria e la Sicilia settentrionale. Nel resto del Paese il tempo sarà stabile, con soltanto un’innocua nuvolosità al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna. Temperature minime in calo ovunque; massime in ulteriore diminuzione al Sud e nelle Isole maggiori.

L’evoluzione meteo del primo fine settimana di ottobre è ancora affetta da un’elevata incertezza. Per sabato 4 gli ultimi aggiornamenti confermano un temporaneo rialzo della pressione con una breve parentesi di tempo più stabile e afflusso di aria più temperata: le temperature aumenteranno in gran parte del Paese e valori massimi più vicini alla norma.

Nel corso della giornata però una perturbazione in avvicinamento dalla Francia raggiungerà il Nord Italia, portando nubi e piogge che investiranno anche Sardegna e Toscana, in estensione in serata a Umbria, Lazio e Campania.

I dati attuali mostrano il rischio di forti rovesci e temporali tra Levante Ligure e alta Toscana e al Nord-Est. Domenica la perturbazione dovrebbe spostarsi rapidamente verso il Sud, con tempo instabile nelle regioni meridionali in Sicilia, mentre al Nord e al Centro si profila un miglioramento con ampie schiarite. Per conferme e dettagli sufficientemente attendibili sarà bene comunque seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni.