Meteo: oggi (3 ottobre) forti venti e clima freddo! Nel weekend nuove piogge: ecco dove

Un'ondata di freddo sta interessando l'Italia che oggi (3 ottobre) vedrà venti e un clima tipico di novembre ma con maltempo in attenuazione.
Previsione3 Ottobre 2025 - ore 09:57 - Redatto da Meteo.it
Sull’Italia resta al momento attiva un’intensa corrente settentrionale, responsabile dell’attuale marcato raffreddamento e degli intensi venti di Tramontana che al Centro-Sud, nella giornata odierna, soffieranno ancora con raffiche di burrasca. La perturbazione associata, nel frattempo, abbandonerà l’Italia, con gli ultimi strascichi instabili all’estremo Sud, destinati ad esaurirsi definitivamente entro la notte. Sabato 4 al Centro-Sud il miglioramento sarà ben più evidente, mentre le nubi torneranno ad aumentare al Nord e sulla Toscana.

Si tratta della parte più avanzata di una perturbazione atlantica, la numero 1 di ottobre, che attraverserà l’Italia tra la fine di sabato e la giornata di domenica 5, a partire dalle regioni settentrionali. Maggiormente coinvolte dai fenomeni dovrebbero essere inizialmente le regioni di Nord-Est, le centrali tirreniche e la Campania; a seguire il basso Adriatico e il basso Tirreno, ma su tempistiche e dettagli resta ancora un po’ di incertezza.

Per l’inizio della prossima settimana, infine, sembra profilarsi il ritorno a condizioni anticicloniche, con tempo più stabile e soleggiato per tutto il Paese. Le temperature saranno molto altalenanti: in rialzo nel weekend, in calo lunedì 6 nelle regioni orientali e meridionali e di nuovo ovunque in rialzo, anche sensibile, nella parte centrale della settimana, con una fase di caldo anomalo tra il 7 e il 10 ottobre.

Le previsioni meteo per oggi (venerdì 3 ottobre)

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto su Lombardia, Nord-Est, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, sud ed est della Sicilia e in Sardegna. Piogge isolate, anche a carattere di rovescio, su Puglia e nord della Sicilia. Nel corso della giornata nuvolosità irregolare in transito sulle regioni di Nord-Ovest.

Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione su medio Adriatico, Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove; valori anche al di sotto della norma, specialmente nelle regioni orientali. Venti da tesi a burrascosi di Tramontana al Centro-Sud, con raffiche tra i 60 e i 90 Km/h.

Le previsioni meteo per sabato 4 ottobre

Nuvolosità residua in mattinata sulla Puglia, in successivo diradamento; sulle restanti regioni centro-meridionali cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti su Sardegna e nord della Sicilia. Al Nord e sulla Toscana progressivo aumento della nuvolosità, con nubi compatte e le prime piogge dal pomeriggio su centro-ovest Alpi e tra estremo levante ligure e alta Toscana.

In serata e soprattutto nella notte le precipitazioni si estenderanno al nord ed est della Lombardia e al Triveneto. Venti da nord in generale attenuazione al Centro-Sud. Temperature minime in rialzo al Nord-Ovest; in ulteriore calo nel resto del Paese; massime senza grandi variazioni al Nord, in rialzo altrove.

Ultimo aggiornamento Venerdì 03 Ottobre ore 13:56

