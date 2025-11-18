FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, 18-19 novembre con nuove perturbazioni in arrivo poi fredd...

Meteo, 18-19 novembre con nuove perturbazioni in arrivo poi freddo e neve

Tempo molto instabile martedì soprattutto al Centro-sud. Da metà settimana aria molto fredda e clima invernale. Le previsioni meteo del 18-19 novembre
Previsione18 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione18 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Dopo il passaggio della perturbazione numero 4 e della numero 5, responsabili delle criticità degli ultimi giorni soprattutto al Centro-Nord, questa settimana proseguirà all’insegna di una marcata dinamicità atmosferica, con l’arrivo di altre due perturbazioni. In queste ore la perturbazione numero 5 si sta gradualmente allontanando, ma nella seconda parte della giornata due nuovi sistemi - la perturbazione numero 6 dal Mediterraneo occidentale e la numero 7, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa con aria artica marittima - inizieranno ad avvicinarsi all’Italia. Il vero cambiamento lo vedremo però martedì. I due sistemi perturbati tenderanno a incontrarsi, dando luogo a condizioni di maltempo più diffuse soprattutto al Centro-Sud, con fenomeni solo inizialmente anche al Nord-Est. L’ingresso dell’aria più fredda alle spalle del fronte nord-europeo porterà un deciso calo termico: tra martedì e mercoledì le temperature scenderanno anche al di sotto della media del periodo, e al Nord il clima assumerà connotati quasi invernali. E non finirà qui: la parte finale della settimana potrebbe rivelarsi particolarmente difficile e perturbata, con il rischio di nuove situazioni critiche per le abbondanti precipitazioni e per i venti destinati a rinforzare sensibilmente. Grazie all’ulteriore raffreddamento atteso al Nord, la neve potrebbe cadere copiosamente sia sulle Alpi sia sull’Appennino settentrionale, inizialmente anche al di sotto dei 1000 metri.

Previsioni meteo per oggi, martedì 18 novembre

In Romagna sarà ancora possibile qualche pioggia fino al mattino; in seguito, come nel resto del Nord, il tempo tenderà a migliorare. Sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali il cielo resterà spesso nuvoloso e il tempo instabile, con piogge sparse e il rischio di temporali, fatta eccezione per la Toscana. A fine giornata la situazione tenderà a migliorare anche su Umbria, Marche e alto Lazio; ancora piogge e temporali sui restanti settori del Centro-sud e in Sicilia. Temperature in calo. Venti forti meridionali sullo Ionio; intensi venti di Bora o Tramontana sull’alto Adriatico, in Liguria e sulla Toscana settentrionale; mari molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 19 novembre

Le ultime precipitazioni interesseranno il Sud e la Sicilia, soprattutto tra Puglia meridionale, Campania, Calabria e Sicilia orientale, con piogge più probabili al mattino e qualche fenomeno sparso ancora possibile nel pomeriggio al Centro-Sud. Altrove la nuvolosità sarà variabile e irregolare, ma non mancheranno le schiarite: in particolare al Nord-Est, su parte delle regioni centrali, lungo il settore alpino e localmente anche sulle nostre Isole Maggiori. Dalla sera la nuvolosità tornerà ad aumentare sul Nord e sulla Sardegna, dove arriveranno le prime piogge. Le temperature massime saranno generalmente inferiori ai 17°C da Nord a Sud, con valori leggermente più alti (intorno ai 18-20°C) sulle estreme regioni meridionali. Al Nord, invece, le massime si manterranno più basse, comprese tra 7 e 10°C. Venti settentrionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend al via con maltempo al Centro-Sud! Neve in Appennino
    Previsione21 Novembre 2025

    Meteo: weekend al via con maltempo al Centro-Sud! Neve in Appennino

    Il vortice ciclonico rimane attivo domani, sabato 22 novembre, al Centro-Sud con maltempo, venti e nevicate nelle zone interne del Centro.
  • Meteo: maltempo sull'Italia! Nevicate, freddo invernale, temporali e forti venti
    Previsione21 Novembre 2025

    Meteo: maltempo sull'Italia! Nevicate, freddo invernale, temporali e forti venti

    Un vortice ciclonico si è formato in queste ore a ridosso dell'Italia dove, tra oggi e domani, si avrà maltempo con freddo e neve a bassa quota.
  • Meteo: vortice ciclonico sull'Italia! Freddo, neve a bassa quota e temporali
    Previsione21 Novembre 2025

    Meteo: vortice ciclonico sull'Italia! Freddo, neve a bassa quota e temporali

    Un vortice ciclonico influenza il tempo sull'Italia con un'intensa fase di maltempo tra oggi (venerdì 21) e sabato 22). Forti venti e nevicate.
  • Meteo: 21-22 novembre diffuso maltempo con venti, neve e temporali
    Previsione20 Novembre 2025

    Meteo: 21-22 novembre diffuso maltempo con venti, neve e temporali

    Tra venerdì 21 e sabato 22 l'Italia vivrà una diffusa fase di maltempo con forti venti, clima invernale, nevicate a bassa quota e temporali.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
Tendenza21 Novembre 2025
Meteo: nuova settimana con maltempo e piogge abbondanti. La tendenza
La nuova settimana sarà segnata da diversi impulsi perturbati che porteranno maltempo ma anche da un rialzo delle temperature al Sud e Isole.
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
Tendenza20 Novembre 2025
Meteo: da lunedì 24 novembre nuove fasi di maltempo e neve a bassa quota
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede l'arrivo di una nuova perturbazione con maltempo perlopiù al Centro-Sud. Ancora neve
Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina
Tendenza19 Novembre 2025
Meteo, sabato 22 con maltempo invernale: piogge e vento forte, neve fino in collina
Weekend con maltempo invernale: aria fredda e neve fino in collina, piogge e venti forti. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Novembre ore 15:01

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154