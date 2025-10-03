Meteo: weekend con piogge intense, forti venti e rischio criticità. Ecco dove

L’intensa corrente settentrionale, responsabile dell’attuale marcato raffreddamento e dei burrascosi venti di Tramontana, è destinata presto a cessare. La perturbazione associata, nel frattempo, abbandona il Paese, con un ulteriore miglioramento del tempo in tutto il Centro-Sud nella giornata di sabato 4, mentre le nubi torneranno ad aumentare al Nord e sulla Toscana. Si tratta della parte più avanzata di una perturbazione atlantica, la numero 1 di ottobre, che ci attraverserà tra la fine di sabato e la giornata di domenica 5, a partire dalle regioni settentrionali.

Maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno inizialmente le regioni di Nord-Est, quelle centrali e la Campania, a seguire il Sud e la Sicilia. Attenzione alle possibili criticità tra la Venezia Giulia, il Polesine, la Romagna, le Marche e l’Adriatico prospiciente per i fenomeni localmente intensi e abbondanti, ma soprattutto per le raffiche di vento fino a tempestose (oltre i 100 Km/h) attese nella mattinata di domenica. In generale, durante il suo passaggio, questa perturbazione causerà una marcata intensificazione della ventilazione e quindi anche del moto ondoso dei mari.

A inizio settimana il tempo andrà rapidamente migliorando, mentre i venti si disporranno dai quadranti settentrionali. A seguire, con la rimonta più decisa dell’alta pressione, il vento cesserà e sull’Italia si aprirà una fase di tempo stabile e soleggiato, che potrebbe accompagnarci fino al prossimo weekend, quello dell'11-12 ottobre. Le temperature saranno molto altalenanti: in rialzo nel weekend, in calo lunedì 6 e a seguire di nuovo in rialzo, anche sensibile, con una fase di caldo anomalo al Centro-Nord e sulla Sardegna tra il 7 e il 10 ottobre.

Le previsioni meteo per sabato 4 ottobre

Nuvolosità residua in mattinata sulla Puglia, in successivo diradamento; sulle restanti regioni centro-meridionali cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti su Sardegna e nord della Sicilia. Al Nord e sulla Toscana progressivo aumento della nuvolosità, con nubi più dense e le prime piogge dal pomeriggio su centro-ovest Alpi e tra estremo levante ligure e alta Toscana. In serata e soprattutto nella notte le precipitazioni si estenderanno al nord ed est della Lombardia e al Triveneto.

Venti da nord in generale attenuazione al Centro-Sud. Temperature minime in rialzo al Nord-Ovest; in ulteriore calo nel resto del Paese; massime per lo più in rialzo, con valori poco oltre i 20 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 5 ottobre

Al Nord-Ovest passaggio a tempo ben soleggiato sin dal mattino, salvo un po’ di variabilità nel pomeriggio sulla Lombardia centro-orientale. Su Toscana, Umbria e Lazio cielo inizialmente nuvoloso e alcune precipitazioni, ma con tendenza a rasserenamenti da metà pomeriggio. Per il resto, cielo nuvoloso o molto nuvoloso. In mattinata piogge diffuse o rovesci (localmente intensi) su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche, Campania, nord della Puglia, ovest della Sicilia. A seguire i fenomeni si concentreranno al Sud e sulla Sicilia, dove si esauriranno poi nella notte.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al Nord-Est, in ulteriore sensibile aumento su medio Adriatico, sud e Isole dove si potranno toccare i 25-27 °C. Venti in marcato rinforzo, da moderati a molto forti, con raffiche di burrasca o di tempesta sul medio e alto mare Adriatico.