Nuova perturbazione in arrivo nel weekend: domenica 5 ottobre instabile in molte regioni
Gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend confermano l’arrivo di una nuova perturbazione. Dopo un sabato di tregua, destinato a trascorrere con tempo in generale stabile, il sistema perturbato investirà il Nord Italia nella notte portando piogge sull’arco alpino, al Nord-Est e nel settore ligure.
Stando alle attuali proiezioni, nel corso della giornata di domenica 5 ottobre la perturbazione dovrebbe poi scivolare rapidamente lungo tutta l’Italia, coinvolgendo al mattino l’Emilia Romagna e in seguito le regioni centrali e il settore del basso Tirreno, tra Campania e Calabria.
A fine giornata i suoi effetti si faranno probabilmente sentire anche in Puglia e in Sicilia, ed entro la notte successiva il fronte dovrebbe abbandonare l’Italia.
La tendenza meteo per la prossima settimana
Lo scenario che attualmente si profila come il più probabile mostra poi un diffuso miglioramento all’inizio della prossima settimana, con l’alta pressione destinata a estendersi sull’Italia e condizioni meteo che di conseguenza dovrebbero risultare stabili ovunque.
L’anticiclone proteggerà l’Italia almeno fino a metà della settimana, determinando giornate per lo più soleggiate e anche un diffuso aumento delle temperature, che saliranno in modo sensibile spingendosi diffusamente al di sopra della media stagionale. I valori massimi oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi in gran parte d’Italia, con punte che localmente potrebbero risultare anche più elevate.
Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione e sulla durata di questa fase anticiclonica.