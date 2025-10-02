FacebookInstagramXWhatsApp

Giovedì 2 ottobre con piogge, vento forte e freddo fuori stagione. Le previsioni meteo

Si fa ancora sentire l'ultima perturbazione di settembre: giovedì porterà piogge a tratti intense in parte del Centro-Sud con vento molto forte. Temperature in calo su valori inferiori alla media stagionale
Previsione2 Ottobre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione numero 9 di settembre è scivolata dalla nostra Penisola da nord verso sud e giovedì 2 ottobre porterà ancora maltempo al Sud e sul medio versante adriatico, con piogge a tratti intense e venti molto forti. Al Nord, invece, il tempo migliorerà sensibilmente.
Venerdì la perturbazione abbandonerà definitivamente l’Italia, lasciando solo gli ultimi strascichi di maltempo all’estremo Sud. Dal punto di vista termico, le correnti fredde che accompagnano la perturbazione in transito determineranno un sensibile calo delle temperature, che risulteranno di qualche grado al di sotto della norma, rendendo queste giornate insolitamente fredde per il periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 2 ottobre

Prevalenza di bel tempo al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e Sardegna. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno dei momenti soleggiati: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, solo al mattino, anche sulle Marche.

Temperature massime in calo, soprattutto al Sud e medio versante adriatico: valori ovunque al di sotto delle medie stagionali. Venti forti dai quadranti settentrionali sui mari del Centro-Sud e Isole, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h; mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 3 ottobre

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge isolate, anche a carattere di rovescio, su Puglia e nord della Sicilia; al pomeriggio qualche piovasco su Valle d’Aosta, Salento e zone interne della Sicilia.
Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud e nelle Isole, senza grandi variazioni altrove. Ancora molto ventoso al Centro-Sud per freddi venti settentrionali.

Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Ottobre ore 12:21

