Ancora maltempo: piogge intense, vento di burrasca e freddo fuori stagione. Le previsioni dal 2 ottobre

Il maltempo non molla la presa: oggi insisteranno forti piogge soprattutto al Sud e lungo il versante adriatico, con venti freddi molto intensi
Previsione2 Ottobre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione che sta attraversando l’Italia porterà ancora maltempo anche oggi, giovedì 2 ottobre, con piogge a tratti intense al Sud e lungo il medio versante adriatico, accompagnate da un vento forte praticamente su tutto il Centro-Sud. Nelle regioni settentrionali, invece, il tempo migliorerà sensibilmente. Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, venerdì la perturbazione porterà gli ultimi strascichi di maltempo all’estremo Sud.

Le correnti fredde che accompagnano il sistema perturbato favoriranno anche un sensibile e diffuso abbassamento delle temperature: tra oggi e domani ci attendono quindi giornate insolitamente fredde, con temperature di qualche grado al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 2 ottobre

Oggi prevalenza di bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e Sardegna. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno dei momenti soleggiati: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, solo al mattino, anche sulle Marche.

Temperature massime in calo, soprattutto al Sud e medio versante adriatico: valori ovunque al di sotto delle medie stagionali. Venti forti dai quadranti settentrionali sui mari del Centro-Sud e Isole, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h; mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 3 ottobre

Domani alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge isolate, anche a carattere di rovescio, su Puglia e nord della Sicilia; al pomeriggio qualche piovasco su Valle d’Aosta, Salento e zone interne della Sicilia. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove. Ancora ventoso al Centro-Sud per freddi venti settentrionali.

