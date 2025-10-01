FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Domani maltempo in molte regioni e vento di burrasca: le previsio...

Domani maltempo in molte regioni e vento di burrasca: le previsioni meteo da giovedì 2 ottobre

Piogge localmente intense, raffiche di burrasca e freddo fuori stagione: anche per domani si conferma uno scenario meteo decisamente autunnale
Previsione1 Ottobre 2025 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it
Previsione1 Ottobre 2025 - ore 12:30 - Redatto da Meteo.it

La perturbazione che sta attraversando l’Italia porterà ancora maltempo anche domani, giovedì 2 ottobre, con piogge a tratti intense al Sud e lungo il medio versante adriatico, accompagnate da un vento forte praticamente su tutto il Centro-Sud. Nelle regioni settentrionali, invece, il tempo migliorerà sensibilmente. Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, venerdì la perturbazione porterà gli ultimi strascichi di maltempo all’estremo Sud.

Le correnti fredde che accompagnano il sistema perturbato favoriranno anche un sensibile e diffuso abbassamento delle temperature: tra domani e sabato ci attendono quindi giornate insolitamente fredde, con temperature di qualche grado al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 2 ottobre

Domani prevalenza di bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e Sardegna. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno dei momenti soleggiati: piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, solo al mattino, anche sulle Marche.

Temperature massime in calo, soprattutto al Sud e medio versante adriatico: valori ovunque al di sotto delle medie stagionali. Venti forti dai quadranti settentrionali sui mari del Centro-Sud e Isole, con raffiche di burrasca fino a 80-90 Km/h; mari mossi o molto mossi, localmente fino ad agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 3 ottobre

Venerdì alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Al mattino piogge isolate, anche a carattere di rovescio, su Puglia e nord della Sicilia; al pomeriggio qualche piovasco su Valle d’Aosta, Salento e zone interne della Sicilia. Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Sud e Isole, senza grandi variazioni altrove. Ancora ventoso al Centro-Sud per freddi venti settentrionali.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Ondata di maltempo con piogge intense, crollo termico e venti di burrasca. Le previsioni da mercoledì 1 ottobre
    Previsione1 Ottobre 2025

    Ondata di maltempo con piogge intense, crollo termico e venti di burrasca. Le previsioni da mercoledì 1 ottobre

    Breve ma intensa ondata di maltempo: piogge e temporali saranno accompagnate da venti forti e freddi che faranno crollare le temperature
  • Meteo, 1 ottobre con forti piogge e freddo in aumento: le previsioni
    Previsione1 Ottobre 2025

    Meteo, 1 ottobre con forti piogge e freddo in aumento: le previsioni

    Correnti fredde nord-orientali portano sull'Italia una nuova ondata di maltempo, con vento forte e temperature in picchiata. Le previsioni meteo
  • Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre
    Previsione30 Settembre 2025

    Meteo, domani rischio di forte maltempo e irruzione fredda: le previsioni da mercoledì 1 ottobre

    Ottobre al via con un'ondata di freddo e maltempo: rischio di piogge e temporali intensi in diverse regioni. Le previsioni meteo nei dettagli
  • Meteo: 30 settembre ancora stabile, poi svolta autunnale. In arrivo maltempo e aria fredda
    Previsione30 Settembre 2025

    Meteo: 30 settembre ancora stabile, poi svolta autunnale. In arrivo maltempo e aria fredda

    Ultime ore di bel tempo per l'Italia: è in arrivo una svolta meteo che porterà maltempo localmente intenso e correnti fredde. Gli aggiornamenti
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Tendenza1 Ottobre 2025
Meteo, weekend a due facce: sabato stabile, nuove piogge in arrivo domenica. Le previsioni dal 4 ottobre
Dopo la fase di maltempo e aria fredda, per il primo weekend di ottobre si conferma un tempo più tranquillo anche se non mancheranno delle piogge
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Ottobre ore 15:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154