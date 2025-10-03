Meteo: a inizio settimana ancora forti venti! Il clima si fa via via più mite. La tendenza da lunedì 6 ottobre

Durante i primi giorni della prossima settimana l’area di alta pressione presente sulla Francia e sul vicino Oceano Atlantico estenderà gradualmente la sua influenza sul Mediterraneo centrale e verso l’Italia. Inizialmente le regioni del Sud saranno ancora esposte a venti relativamente freschi settentrionali, ma in seguito il clima tornerà mite su tutto il Paese.

Lunedì 6 ottobre avremo dunque cielo poco nuvoloso o sereno sulla maggioranza delle regioni italiane, ma nelle prima parte del giorno si potranno ancora osservare addensamenti sul settore centrale adriatico, in Puglia, sulla Calabria e nel nord della Sicilia, ma senza piogge significative. Venti settentrionali da moderati a tesi al Sud e sulla Sicilia. Temperature in calo sul settore del medio e basso versante adriatico e sul nord della Sicilia, in rialzo sul Nordest.

Fino a metà settimana tempo stabile e clima piuttosto mite per il periodo: la tendenza meteo

Martedì 7 sarà una giornata all’insegna del tempo stabile e per lo più soleggiato. Residui addensamenti sull’estremo Sud fino al mattino; ancora ventoso sulle regioni meridionali. Temperature in rialzo sulle regioni centrosettentrionali, con valori che al Nord si riportano al di sopra delle medie stagionali.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione, anche mercoledì 8 e giovedì 9 sul nostro Paese non transiteranno perturbazioni. Il clima nel complesso sarà mite.