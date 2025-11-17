FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 17 novembre: ancora piogge e temporali! Freddo artico in arrivo

Si apre oggi (17 novembre) una settimana molto dinamica con altre due perturbazioni, delle quali una sotto forma di fronte freddo. Le previsioni.
Previsione17 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Dopo un weekend segnato dal passaggio della perturbazione numero 4 e dalla perturbazione numero 5, attiva e responsabile di diverse criticità soprattutto al Centro-Nord, si apre una nuova settimana all’insegna di una marcata dinamicità atmosferica, con l’arrivo di altre due perturbazioni. Oggi (lunedì 17 mattina) la perturbazione numero 5 andrà gradualmente esaurendosi sul Nord-Est e sul Centro, dove insisteranno ancora precipitazioni localmente intense, in particolare sulle Venezie e lungo il versante tirrenico.

Nella seconda parte della giornata l’Italia verrà raggiunta da due nuovi sistemi perturbati: la perturbazione numero 6, in arrivo dal Mediterraneo occidentale, e la numero 7, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa. I due sistemi tenderanno a unirsi, dando luogo a condizioni di maltempo soprattutto al Centro-Sud e solo inizialmente al Nord-Est. In attesa di questo peggioramento, le temperature si manterranno ancora sopra la
media, soprattutto al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, con valori massimi spesso oltre i 20 gradi e punte che potranno superare i 25 all’estremo Sud.

Ma la situazione cambierà rapidamente: l’afflusso di aria fredda alle spalle del fronte favorirà, tra martedì 18 e mercoledì 19, un deciso calo termico, con temperature che scenderanno al di sotto della media e un clima che, soprattutto al Nord, assumerà connotati quasi invernali.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 17 novembre)

A inizio giornata ancora maltempo con piogge, rovesci e temporali su Lombardia, Liguria, Nord-Est e regioni centrali tirreniche, in graduale attenuazione, eccetto all’estremo Nord-Est. Sulle Alpi quota neve in calo fin verso i 1600-1800 metri. Tempo più stabile altrove, con solo un po’ di nuvole in transito. Dal pomeriggio piogge in arrivo sulla Sardegna, in successiva estensione a Lazio e Campania.

Fra sera e notte tempo in peggioramento al Nord-Est, bassa Lombardia, Levante ligure e gran parte del Centro-Sud eccetto gli estremi settori meridionali; quota neve in discesa fino a 1000-1200 metri sulle Alpi orientali. Temperature massime in calo nei settori tirrenici e in Sardegna, in rialzo al Nord; locali rialzi anche nel versante adriatico e ionico dove saranno ancora decisamente miti. Ventoso quasi ovunque per Libeccio.

Le previsioni meteo per martedì 18 novembre

In Romagna sarà ancora possibile qualche pioggia fino al mattino; in seguito, come nel resto del Nord, il tempo tenderà a migliorare. Sulle Isole e sulle regioni centro-meridionali il cielo resterà spesso nuvoloso, con precipitazioni sparse: più probabili lungo le regioni adriatiche, sul basso Lazio e in Campania.

A fine giornata è previsto un peggioramento sulla Puglia e sulla Sicilia occidentale, mentre al Centro le piogge tenderanno a cessare. Temperature in calo. Venti forti meridionali sullo Ionio; intensi venti di Bora o Tramontana sull’alto Adriatico, in Liguria e sulla Toscana settentrionale.

