Sciopero trasporti venerdì 20 giugno: a rischio treni, metro e aerei

sciopero trasporti

Si preannuncia un venerdì nero per milioni di italiani. Un nuovo sciopero nazionale dei trasporti è stato proclamato nella giornata di venerdì 20 giugno 2025. Coinvolgerà il settore del trasporto pubblico locale ma anche aerei, autostrade e porti. Disagi, cancellazioni e ritardi per tantissimi cittadini che dovranno controllare gli orari della protesta, ma anche le fasce di garanzia.

Sciopero treni 20 giugno 2025

Il nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 20 giugno 2025 è stato proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub che tornano a protestare avanzando ancora una volta una serie di richieste riguardanti i salari e le ore di lavoro.

Lo sciopero del 20 giugno 2025 riguarda il trasporto pubblico a cominciare dai treni di Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. I lavoratori sono pronti ad incrociare le braccia dalle 21 di giovedì 19 giugno fino alle 21 di venerdì 20 giugno. Come sempre garantite le fasce orarie 6-9 e 18-21, ma è consigliabile consultare sempre gli aggiornamenti in tempo reale sui siti delle compagnie. In caso di cancellazioni è previsto un rimborso. Non solo, venerdì 20 giugno 2025 si fermano anche i dipendenti di Captrain Italia, la società che si occupa del trasporto merci su rotaia.

Sciopero aerei 20 giugno 2025

Stop alla circolazione anche di alcuni aerei per lo sciopero nazionale del 20 giugno 2025. Ad aderire alla protesta tutto il personale addetto ai bagagli, gli autisti dei bus navetta e i lavoratori dei servizi di assistenza a terra pronti ad incrociare le braccia dalle ore 00:01 alle 23:59 del 20 giugno. Sul sito ufficiale dell'Enac è possibile consultare in tempo reale la lista dei voli garantiti. Anche in questo caso ricordiamo sono garantite delle fasce: dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera.

Cosa succede in caso di cancellazione di un volo? In una nota ItaliaRimborso spiega: "I passeggeri hanno diritto all’assistenza da parte del vettore, che può consistere in una riprotezione su un volo successivo o un rimborso integrale del biglietto".

Sciopero trasporti 20 giugno 2025

Infine durante lo sciopero del 20 giugno 2025 è a rischio anche il trasporto pubblico locale con una serie di ripercussioni sui cittadini, pendolari e viaggiatori.

In particolare a Roma è previsto lo sciopero di Atac e Cotral che hanno confermato il servizio di trasporto pubblico locale nelle prime ore delle mattino e nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Anche a Milano sciopero dei mezzi di trasporto dell'Atm che non garantirà il servizio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Da segnalare anche lo sciopero del personale delle autostrade che incrocerà le braccia dalle 22 del 19 giugno alle 22 del 20 giugno.

Sciopero 20 giugno 2025, i motivi della protesta

I sindacati Cub, Sgb e Usb in una nota diramata alla stampa ha sottolineato, ancora una volta, i motivi dello sciopero nazionale del 20 giugno 2025. In primis si tratta di una protesta "contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari, in aggiunta di 40 miliardi di euro già previsti per il triennio in corso. Per la pace anche nel conflitto Russia-Ucraina e gli investimenti su sanità, scuola, trasporti, welfare il cui peggioramento approfondisce le disuguaglianze esistenti e la povertà".

Non solo, i sindacati Cub, Sgb e Usb invitano alla protesta "contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il contenimento delle retribuzioni sia in sede di rinnovo dei contratti del settore pubblico sia del settore privato, ad opera di organizzazioni sindacali che sottoscrivono intese impopolari e spesso senza sottoporle all’approvazione dei lavoratori". I sindacati richiedono anche "l’approvazione di una misura di salario minimo non inferiore a 12 euro l’ora e per la reintroduzione di un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all’andamento del costo della vita".