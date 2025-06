Smog, stop da ottobre a un milione di diesel Euro 5 in Pianura Padana. Salvini: “Lo bloccheremo”

Troppo smog in Pianura Padana. Per questo dal 1° ottobre 2025 al 15 aprile 2026 verrà fermato oltre un milione di auto nelle principali regioni del Nord Italia. Si tratta di quelle diesel di classe Euro 5, che non potranno più circolare in questo periodo in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna nei Comuni con più di 30 mila abitanti.

Lo stop ai diesel Euro 5

A stabilirlo è decreto numero 121 che risale al 2023 e che prevede restrizioni per le quattro regioni del Bacino Padano per rispondere anche alle procedure d’infrazione Ue contro l’Italia dato il superamento dei limiti di inquinamento atmosferico.

Da ottobre i diesel Euro 5 non potranno circolare nelle aree indicate nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30. Dall’anno successivo il fermo partirà il 1° settembre. Il blocco si potrebbe aggirare installando un dispositivo chiamato Move-In, una sorta di “scatola nera” che controlla tramite Gps i chilometri percorsi dal veicolo e consente di circolare entro un limite annuale.

Un emendamento per evitare il blocco?

Il governo starebbe lavorando però a un emendamento al decreto infrastrutture per scongiurare questo stop. “Siamo al lavoro per annullare il blocco delle auto con motore Euro 5 diesel. È una delle follie della Commissione Von der Leyen, che ha approvato quella fesseria economico-industriale che si chiama Green Deal”, ha dichiarato Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti.