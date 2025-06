Nuove regole sugli autovelox in vigore dal 12 giugno 2025: cosa cambia per gli automobilisti?

Cosa cambia dal 12 giugno 2025 per gli autovelox in Italia? Ci sono novità in arrivo lungo le principali strade e autostrade italiane per l'entrata in vigore di importanti novità che riguardano gli autovelox. Ecco quello che gli automobilisti devono sapere.

Autovelox, cosa cambia dal 12 giugno 2025 per gli automobilisti?

Dal 12 giugno 2025 cambiano le regole per gli autovelox in Italia. A ridosso della partenza delle vacanze estive che vedranno milioni di italiani impegnati a spostarsi con le proprie automobili lungo le principali strade e autostrade italiane arrivano delle importanti novità circa il dispositivo per il rilevamento fotografico dell'infrazione di eccesso di velocità.

Attenzione: si tratta dell'entrata in vigorare del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11/04/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/05/2024 che riguarda le nuove modalità su ubicazione e utilizzo degli autovelox.

Si tratta di un intervento fortemente voluto da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del governo Meloni, per arginare il problema dei comuni italiani che utilizzerebbero gli autovelox per fare cassa. Nel nuovo decreto autovelox sono fissate importanti novità a cominciare dalla distanza minima tra i dispositivi, ma anche dall'installazione di paletti indispensabili per il loro funzionamento.

Autovelox e automobili, tutte le novità del decreto del 12 giugno 2025

Con il nuovo decreto autovelox in vigore dal 12 giugno 2025 i dispositivi per il rilevamento fotografico dell'infrazione di eccesso di velocità si potranno installare solo lungo un tratto di strada dove, nel corso dei 5 anni precedenti, si sono registrati un alto numero di incidenti.

Non solo, sarà possibile installare autovelox qualora la velocità media rilevata lungo quel tratto di strada è risultata superiore ai limiti consentiti e se è possibile procedere ad una contestazione immediata del reato. I singoli Comuni, con il nuovo decreto autovelox, perdono poi la libertà di installare i dispositivi elettronici senza un accordo preventivo con le altre amministrazioni locali del territorio tra cui le Prefetture.

L'installazione degli autovelox lungo le strade sarà possibile solo tramite un provvedimento del prefetto e dovranno rispettare alcune caratteristiche fondamentali: elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente, impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata della violazione e passaggio di veicoli a una velocità media superiore ai limiti consentiti.

Un'altra novità riguarda la riconoscibilità dell'autovelox che dovrà essere sempre rispettata e il dispositivo dovrà essere segnalato agli automobilisti con un segnale a non meno di 1 km. Infine tra due autovelox la distanza deve essere almeno di 3 km sulle strade urbane, 1 km sulle strade extraurbane e a carattere locale.