Meteo weekend: sole e caldo estivo ma anche qualche temporale. La tendenza da sabato 21 giugno

Il prossimo weekend vedrà il vortice attualmente in azione sul nostro Paese allontanarsi definitivamente anche dalla Sicilia, dove già da sabato il tempo tornerà a stabilizzarsi. Pur in un contesto di pressione in aumento sull’Italia le ultime proiezioni indicano nel flusso nord-occidentale in quota la veloce discesa di una ondulazione depressionaria responsabile di temporanei episodi di instabilità.

Meteo weekend: la tendenza da sabato 21 giugno

Sabato 21 giugno il rischio di locali rovesci o temporali potrebbe riguardare tra il tardo mattino e il pomeriggio di sabato le Alpi e il Nord-Ovest e poi, tra la notte successiva e il primo mattino di domenica, anche la Toscana e il Lazio. Vale la pena sottolineare che si tratta di indicazioni decisamente incerte che andranno confermate nei prossimi aggiornamenti. Il resto d’Italia e del weekend dovrebbero vedere condizioni di tempo sostanzialmente stabile e spesso soleggiato.

In quanto alle temperature, si attendono valori anche altalenanti ma in generale estivi e senza particolari eccessi di caldo intenso: sabato le massime saranno in temporaneo calo al Centro-Nord e sull’Adriatico, in rialzo invece tra Calabria e Sicilia; domenica valori di nuovo in rialzo al Nord. I venti potranno risultare a tratti moderati dai quadranti settentrionali sull’Adriatico e sullo Ionio.

Caldo in aumento: la tendenza per la prossima settimana

Per l’inizio della prossima settimana, lo scenario che al momento si profila come il più probabile vedrebbe condizioni di alta pressione più consolidate un po’ su tutta l’Italia, con tempo prevalentemente soleggiato e asciutto - fatta eccezione per sporadici fenomeni forse possibili lunedì lungo le Alpi, lambite da un debole sistema nuvoloso in transito sull’Europa centrale.

Il clima tenderà a farsi via via più caldo, con temperature destinate probabilmente a risalire verso valori oltre la norma in modo significativo e diffuso. L’anomalia rispetto alle medie, fino ai 4-6 gradi, dovrebbe essere più marcata al Nord, al Centro e in Sardegna e, per lo meno inizialmente, più contenuta all’estremo Sud.

Per conferme e maggiori dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.