Meteo, caldo in attenuazione ma tornano i temporali: la tendenza meteo da martedì 17 giugno

Gli ultimi aggiornamenti sui prossimi giorni confermano che le condizioni meteo resteranno instabili almeno fino a metà settimana, accompagnate anche da un’attenuazione del caldo intenso.

La perturbazione che investirà l’Italia tra domenica e lunedì - la numero 4 di giugno - nei giorni successivi si sposterà gradualmente verso sud, portando con sé qualche episodio di instabilità e soprattutto un’attenuazione di questa ondata di calore.

La tendenza meteo da martedì 17 giugno

Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, martedì 17 giugno il tempo migliorerà sulle regioni del Nord, mentre saranno possibili temporali isolati su Abruzzo, Lazio, bassa Toscana e zone interne del Sud Italia. Le temperature saranno in calo sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, mentre farà ancora molto caldo al Sud e in particolare in Sicilia e in Calabria. Soffieranno venti moderati di Maestrale sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia.

Mercoledì probabilmente l’area di instabilità si sposterà ulteriormente verso sud, e saranno possibili temporali - più probabili nel Lazio, nelle zone interne della Campania, nel sud della Sardegna e nelle zone interne della Sicilia. Le temperature caleranno anche in Sicilia e al Sud mettendo ufficialmente fine all’ondata di calore in tutta Italia, anche se in generale il clima resterà moderatamente caldo.

La tendenza per i giorni successivi presenta ancora qualche margine di incertezza, ma secondo le attuali proiezioni la perturbazione dovrebbe allontanarsi dall’Italia nella giornata di giovedì: le condizioni meteo torneranno quindi stabili quasi in tutta Italia, con l’eccezione di un po’ di instabilità residua possibile in Sicilia. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione e la tendenza meteo per la seconda parte della settimana.