Meteo 18 giugno: piogge e temporali anche intensi al Sud e sulle Isole

Una circolazione depressionaria, eredità del passaggio della perturbazione numero 4 del mese, insisterà fino a giovedì sui nostri mari meridionali, mantenendo condizioni meteo instabili al Centro-Sud, con temporali localmente anche forti. Nel frattempo correnti relativamente fresche, di origine atlantica, si sono propagate sulla nostra Penisola, favorendo una decisa attenuazione del caldo, con temperature che anche nei prossimi giorni, nonostante un nuovo rialzo, rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali.

Nell’ultima parte della settimana ci attende un tempo più soleggiato, con precipitazioni quasi del tutto assenti; nonostante ciò, con l’alta pressione che rimarrà ai margini del nostro Paese, le temperature risaliranno ancora, ma il caldo non risulterà intenso.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 giugno

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato al Nord, in Toscana, Umbria, e Marche, fino a metà giornata anche in Sardegna. Nuvole e instabilità con rovesci e temporali fin dal mattino in Abruzzo, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; nel pomeriggio temporali più diffusi al Sud (tranne sulle coste pugliesi) e in Sicilia; piogge e qualche temporale anche su Lazio, Appennino abruzzese e Sardegna meridionale; possibili temporali intensi nell’Appennino meridionale e nella Sicilia interna; in serata i temporali insisteranno solo in Sicilia.

Temperature massime in ulteriore calo al Sud e Isole, in rialzo altrove; caldo comunque non intenso, con valori per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali sui mari del Centro-Sud, per lo più a regime di brezza lungo le coste.

Le previsioni meteo per giovedì 19 giugno

Giovedì al mattino nuvole e isolati temporali sulla Sicilia; in prevalenza bello nel resto d’Italia, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità innocua su Calabria e Alpi Orientali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità in gran parte del Sud e rilievi del Centro-Nord: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, nord della Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Temperature massime in ulteriore calo in Sicilia, in leggero rialzo nel resto d’Italia.