Meteo: entro giovedì 19 caldo meno intenso anche in Sicilia! La tendenza per la seconda parte di settimana

La circolazione di aria instabile e un po’ meno calda che a inizio settimana interessa il Centro-Nord del Paese, entro giovedì 19 si sarà spostata nei pressi della Sicilia. Nell’ultima parte della settimana, invece, sull’Italia tornerà a prevalere l’influsso di un campo di alta pressione centrato sull’Europa centro settentrionale. Di conseguenza le temperature si assesteranno su valori prossimi o di poco superiori alla norma del periodo.

Dunque, nella giornata di giovedì avremo un tempo soleggiato su gran parte del Paese. Nelle ore più calde saranno possibili temporali sparsi nelle zone interne della Sicilia; possibili temporali isolati anche in prossimità dell’Appennino centrale e sulla Sardegna sudoccidentale. Venti per lo più deboli. Temperature localmente in ulteriore calo in Sicilia, in rialzo altrove.

Nell'ultima parte della settimana torna a dominare l'alta pressione: la tendenza meteo

Venerdì 20 cielo sereno sulla maggioranza nelle regioni, con alcuni annuvolamenti sulla aree prealpine e di pianura del Nord, sui rilievi del Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio possibili rovesci isolati nelle Prealpi orientali; temporali isolati sui rilievi calabro lucani e nelle zone interne e meridionali della Sicilia. Leggero calo delle temperature massime al Nord.

Come anticipato, sulla base degli ultimi aggiornamenti, durante il fine settimana del 21-22 giugno dovrebbero prevalere condizioni di stabilità.