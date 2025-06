Meteo, dal caldo intenso al rischio di forti temporali: la tendenza da lunedì 16 giugno

La tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana conferma un’attenuazione del caldo a partire dalle regioni settentrionali, dove le temperature inizieranno a calare tra la fine di domenica e la giornata di lunedì. Stando alle attuali proiezioni, poi, anche per il Centro-Sud l’ondata di calore dovrebbe chiudersi entro martedì.

Il sollievo dal caldo intenso sarà tuttavia accompagnato dal ritorno dei temporali, con rischio di fenomeni localmente intensi accompagnati da piogge abbondanti, grandine e violente raffiche di vento.

Il responsabile di questa svolta meteo sarà un vortice ciclonico che, dopo essersi avvicinato al Nord Italia già nella giornata di domenica, lunedì 16 giugno dovrebbe investire il nostro Paese posizionandosi a ridosso delle nostre regioni centro-settentrionali, per poi spostarsi gradualmente verso sud, in direzione della Sardegna e della Tunisia, nei giorni successivi. La sua traiettoria al momento è ancora piuttosto incerta, e sarà fondamentale seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli sulle zone a rischio maltempo.

La tendenza meteo da lunedì 16 giugno

Stando allo scenario che al momento si profila come più probabile, lunedì il vortice dovrebbe influenzare le condizioni meteo in molte zone d’Italia, con rovesci e temporali più diffusi nelle zone interne del Centro-Sud e al Nord-Est. Martedì piogge e temporali saranno più probabili al Centro-Nord, in Sardegna e, in forma più isolata, sull’Appenino meridionale; mercoledì, infine, l’instabilità dovrebbe trasferirsi sulle regioni del Sud Italia.

Il vortice ciclonico sarà accompagnato da una massa d’aria più secca e temperata in discesa dal Nord Europa, che favorirà un calo delle temperature capace di mettere fine all’ondata di calore di questi giorni. Il clima resterà caldo, con temperature in generale al di sopra della media stagionale, ma decisamente più sopportabile– con valori per lo più compresi tra i 26 e i 31 gradi.