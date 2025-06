Meteo 16 giugno: temporali e grandine! Caldo africano agli sgoccioli: i dettagli

La perturbazione (la numero 4 del mese di giugno) che si è avvicinata alle regioni settentrionali nella giornata di ieri (domenica 15 giugno) è accompagnata da un vortice ciclonico che nella prima parte di settimana scivolerà lungo la nostra Penisola determinando un aumento dell’instabilità anche al Centro-Sud e mettendo fine a questa prima intensa ma breve ondata di caldo africano. Entro martedì 17 le temperature si saranno riportate su valori in linea con le medie stagionali al Centro-Nord.

Oggi (lunedì 16) l’area depressionaria si troverà posizionata sul Nord Italia per poi scivolare martedì verso il Centro e mercoledì 18 verso la Sardegna e la Sicilia. Lunedì il rischio di rovesci e temporali localmente forti e accompagnati da grandinate e intense raffiche di vento, interesserà soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud. Martedì migliora nelle regioni settentrionali mentre l’instabilità si concentrerà sulle regioni centro-meridionali dove il rischio di piogge e temporali sarà elevato anche mercoledì. Il caldo africano per almeno tutta la prossima settimana si manterrà lontano dal nostro Paese.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 16 giugno)

Giornata instabile su Lombardia centro-orientale e regioni di Nord-Est con sviluppo di numerosi rovesci o temporali, più diffusi e probabili da metà giornata. Nel pomeriggio il rischio di precipitazioni, anche temporalesche, riguarderà anche le zone interne del Centro e del Sud e in forma più isolata le Alpi occidentali. Nelle altre zone la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata.

Temperature massime in calo al Nord e Sardegna occidentale; in leggera flessione anche nelle regioni tirreniche, senza grandi variazioni altrove. Valori fino a 37-38 gradi sulla Sardegna tirrenica e 35-36 al Sud, Sicilia e Lazio. Venti di Maestrale in moderato rinforzo sul mare di Sardegna e di Corsica; si attenua il Libeccio nel mar Ligure; venti deboli altrove salvo rinforzi di brezza lungo le coste. Mari: mossi il Mar Ligure, il mare di Corsica e di Sardegna, l’alto Tirreno e l’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 17 giugno

Migliora al Nord con ampie schiarite con residue piogge al primo mattino in Emilia Romagna e nel pomeriggio sulle Alpi occidentali del Piemonte. Molto instabile sin dal mattino nelle regioni centrali con numerosi rovesci e temporali, in estensione nel pomeriggio anche alle zone interne del Sud e al Gargano. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato in Sardegna e Sicilia.

Temperature ancora intorno ai 35 gradi in Sicilia, in calo nel resto d’Italia; valori finalmente intorno alle medie stagionali al Centro-Nord, in generale tra 26 e 31 gradi. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali; da segnalare in particolare un vento di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia. Un po’ mossi i mari di ponente e l’Adriatico centro-settentrionale.