Meteo: maltempo sull'Italia! Rischio di violenti temporali: ecco dove

La prima ondata di calore dell’estate, breve ma intensa, è agli sgoccioli: la settimana si apre con una perturbazione atlantica (la numero 4 del mese di giugno), avvicinatasi alle regioni settentrionali nel corso della giornata di ieri (domenica 15) e accompagnata da un vortice ciclonico, che adesso è pronto a scivolare lungo la Penisola, per raggiungere il basso mar Mediterraneo entro la fine della giornata di mercoledì 18.

Il suo passaggio sarà responsabile di una fase meteorologica più variabile e instabile sull’Italia, con occasione per alcune precipitazioni, spesso temporalesche, in qualche caso anche intense, associate a grandine e raffiche di vento: dapprima sulle regioni di Nord-Est (particolare attenzione tra questa sera e domattina a Emilia Romagna e Marche), tra domani (martedì 17) e mercoledì su quelle centro-meridionali.

Dunque, in prospettiva ci attende una settimana con un clima estivo più vicino alla norma e con livelli di umidità più accettabili, che renderanno il caldo di conseguenza più sopportabile. Quest’oggi ultima “fiammata africana” al Centro-Sud dove si potranno raggiungere e di poco ancora superare i 35 gradi, martedì solo sulla Sicilia e poi, a seguire, termometri quasi ovunque difficilmente oltre i 31-32 gradi.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 16 giugno)

Giornata instabile su Lombardia centro-orientale e regioni di Nord-Est con lo sviluppo di numerosi rovesci o temporali dalla fine della mattinata. Nel corso del pomeriggio a rischio di temporali saranno anche la dorsale appenninica, le zone interne del Centro, e in forma più occasionale le Alpi occidentali. Nel resto del Paese tempo in prevalenza stabile e soleggiato. In serata e nella notte attenzione all’Emilia Romagna e alle Marche dove le precipitazioni potranno risultare molto intense e insistenti. In generale i fenomeni temporaleschi potranno essere associati a grandinate e raffiche di vento.

Temperature massime in calo su Lombardia, Nord-Est, alta Toscana e Sardegna occidentale, senza grandi variazioni altrove; valori fino a 35-37 su Lazio, Abruzzo, Molise, al Sud e sulle Isole. Venti di Maestrale in rinforzo sul mare di Sardegna; venti di brezza lungo le coste.

Le previsioni meteo per martedì 17 giugno

Nella notte e al mattino piogge e temporali localmente ancora intensi su Emilia orientale, Romagna e Marche, ma in successivo esaurimento. Nel resto del Nord tendenza ad un miglioramento, con spazi soleggiati a tratti anche ampi nel corso della giornata. Il tempo sarà instabile sin dalla mattinata anche tra Toscana, alto Lazio e Umbria con rovesci o temporali che, nel corso del pomeriggio, si estenderanno al resto del Centro, comprese le aree costiere, Campania, nord della Puglia, Basilicata e zone interne dell’alta Calabria. Tempo prevalentemente soleggiato su Sardegna e Sicilia.

Temperature per lo più in diminuzione, più sensibile sulle regioni centrali e in Emilia Romagna. Ultimi picchi di caldo anomalo fino a 35-36 gradi in Sicilia. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali; raffiche nelle aree temporalesche.