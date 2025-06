Meteo: riecco il maltempo! Forti temporali e grandine: ecco dove

Oggi (domenica 15 giugno) l’alta pressione garantirà ancora tempo soleggiato e stabile in gran parte del Centro-Sud e Isole, mentre al Nord tornerà a farsi sentire l’instabilità: a causa di una perturbazione (la numero 4 del mese) che si addosserà alle Alpi, aria relativamente più fresca e instabile riuscirà infatti a infiltrarsi sulle regioni settentrionali, favorendo la formazione di numerosi temporali, localmente anche forti accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Le temperature al Nord, seppur ancora elevate e superiori ai 30 gradi, saranno in leggera flessione così come i tassi di umidità. Il caldo sarà ancora intenso al Centro-Sud con temperature anche superiori ai 35 gradi, fino a toccare i 37-38 in Toscana e Lazio e a sfiorare i 40 gradi nelle aree interne della Sardegna.

Lunedì 16 il caldo si attenuerà ulteriormente al Nord dove il tempo resterà instabile con ancora numerosi rovesci e temporali. Tra lunedì e martedì 17 il rischio di temporali aumenterà anche al Centro-Sud dove affluiranno anche correnti più temperate che metteranno fine a questa prima intensa ma breve ondata di caldo africano dell’estate.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 15 giugno)

Al mattino bello quasi dappertutto, con un po’ di nuvole significative solo all’estremo Nordovest. Nel pomeriggio nubi in aumento su gran parte del Nord, con rovesci e temporali sparsi in sviluppo su Alpi, Appennino settentrionale, pianure di Piemonte e Lombardia in successiva estensione a Emilia e Veneto. Nel resto d’Italia tempo generalmente soleggiato, a parte qualche isolato temporale di calore in sviluppo nel pomeriggio nelle aree interne montuose.

Temperature massime con poche variazioni e sempre oltre la norma, quasi dappertutto comprese fra 29 e 36 gradi, con picchi di 37-38 gradi in Sardegna. Venti deboli, con locali rinforzi in prossimità dei temporali.

Le previsioni meteo per lunedì 16 giugno

Al mattino un po’ di nubi e qualche temporale sulle Venezie, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Venezie, Emilia, Romagna e zone interne del Centro-Sud; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in sensibile calo al Nord e Sardegna; in leggera flessione anche nelle regioni del versante tirrenico, senza grandi variazioni altrove. Venti di Maestrale in moderato rinforzo sul mare di Sardegna e di Corsica e di Libeccio sul mar Ligure meridionale con mari mossi.