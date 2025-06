Meteo, estate senza eccessi nei prossimi giorni: pochi temporali e caldo più sopportabile

Dopo il passaggio del vortice ciclonico che sta influenzando le condizioni meteo in questo inizio di settimana, la situazione sull’Italia è destinata a migliorare. La depressione si muoverà verso sud nei prossimi giorni, per poi allontanarsi definitivamente entro venerdì lasciando dietro di sé solo qualche strascico di instabilità.

La tendenza meteo fino al weekend del 21 e 22 giugno

Tra giovedì 19 e venerdì 20 giugno gli effetti residui della perturbazione in allontanamento si faranno ancora sentire sulle regioni meridionali e in Sicilia, specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi dove non si esclude qualche rovescio o temporale isolato. Altrove, soprattutto al Centro-Nord, il sole tornerà a dominare la scena con condizioni più stabili e poche nuvole.

Nel weekend il tempo sarà pienamente estivo, con giornate in prevalenza soleggiate ma temperature senza eccessi. Un po’ di instabilità potrebbe svilupparsi sui rilievi del Nord e dell’Appennino centrale, con fenomeni comunque brevi e localizzati. Il clima resterà estivo, ma con un caldo generalmente sopportabile e livelli di afa contenuti.

La tendenza meteo per la prossima settimana

Le proiezioni per la prossima settimana restano ancora da confermare nei dettagli, ma lo scenario più probabile, al momento, punta verso una fase meteo in generale stabile. Non si esclude un temporaneo rigonfiamento dell’anticiclone africano, che tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno potrebbe riportare le temperature oltre i 35 °C su alcune zone del Paese. La nuova impennata delle temperature si profila comunque di breve durata, con una possibile rinfrescata già nel weekend successivo.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.