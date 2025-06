Meteo 17 giugno: fine dell'ondata di caldo e forti temporali. I dettagli

Stiamo per archiviare la prima ondata di calore dell’estate, breve ma intensa, che nel weekend appena terminato ci ha fatto raggiungere la soglia dei 40 gradi sulla Sardegna. La settimana si apre con una perturbazione atlantica (la numero 4 del mese), avvicinatasi domenica 15 alle regioni del Nord e accompagnata da un vortice ciclonico che adesso è pronto a scivolare lungo la Penisola per raggiungere il basso mar Mediterraneo entro la fine di mercoledì 18.

Il suo passaggio sarà responsabile di una fase meteorologica più variabile e instabile sull’Italia, con occasione per alcune precipitazioni, spesso temporalesche, in qualche caso anche intense, associate a grandine e raffiche di vento: dapprima sulle regioni di Nord-Est (particolare attenzione a Emilia Romagna e Marche), tra oggi (martedì 17) e mercoledì su quelle centro-meridionali. In forma più attenuata e localizzata l’instabilità potrebbe proseguire fino a venerdì 20, mentre l’alta pressione resterà a ridosso del nostro Paese, maggiormente protesa verso le Isole britanniche.

Dunque, in prospettiva ci attende una settimana con un clima estivo più vicino alla norma e con livelli di umidità più accettabili, che renderanno il caldo di conseguenza più sopportabile. Martedì ultimi picchi di 35-36 gradi sulla Sicilia e poi, a seguire, termometri quasi ovunque difficilmente oltre i 31-32 gradi.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 17 giugno)

Nella notte e al mattino piogge e temporali localmente ancora intensi su Emilia orientale, Romagna e Marche, ma in successivo esaurimento. Nel resto del Nord tendenza ad un miglioramento, con spazi soleggiati a tratti anche ampi nel corso della giornata. Il tempo sarà instabile sin dalla mattinata anche tra Toscana, alto Lazio e Umbria con rovesci o temporali che, nel corso del pomeriggio, si estenderanno al resto del Centro, comprese le aree costiere, Campania, nord della Puglia, Basilicata e zone interne dell’alta Calabria. Tempo prevalentemente soleggiato su Sardegna e Sicilia.

Temperature per lo più in diminuzione, più sensibile sulle regioni centrali e in Emilia Romagna. Ultimi picchi di caldo anomalo fino a 35-36 gradi in Sicilia. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali; raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 giugno

Al Nord, su Toscana, Umbria, alto Lazio e, dal pomeriggio anche sulle Marche, tempo stabile e ben soleggiato, salvo una residua nuvolosità al mattino su Piemonte, nord e ovest Lombardia. Nel resto del Paese spiccata variabilità, con atmosfera instabile: rovesci o temporali isolati più probabili sin dal mattino su Calabria, Basilicata, Campania e sulla Sicilia, da metà giornata anche su Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, con valori per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali sui mari del Centro-Sud, a regime di brezza lungo le coste.