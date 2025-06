Meteo: stop al caldo quasi ovunque, ma attenzione a temporali e grandine. Le previsioni dal 17 giugno

La perturbazione numero 4 del mese ci lascia in eredità una circolazione depressionaria che tra martedì 17 giugno e mercoledì 18 insisterà sui nostri mari meridionali, portando condizioni di marcata instabilità su molte aree del Centro-Sud: saranno quindi due giornate ancora caratterizzate dalla formazione di numerosi temporali sulle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord il tempo risulterà più stabile e soleggiato.

Nel frattempo le correnti relativamente più fresche al seguito della perturbazione causeranno un diffuso calo delle temperature che, quasi dappertutto, torneranno su valori vicini a quelli tipici del periodo. L’instabilità si smorzerà tra giovedì e venerdì, quando i temporali residui si concentreranno per lo più sulle zone montuose, ma con l’alta pressione che rimarrà comunque ai margini della nostra Penisola: questo significa che le temperature, sebbene in rialzo, non toccheranno valori eccessivi e il caldo non sarà troppo intenso.

Le previsioni meteo per martedì 17 giugno

Martedì prevalenza di tempo soleggiato al Nord-Ovest e nelle Isole maggiori. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvole, con rovesci e temporali che, specie nel corso del pomeriggio, bagneranno Emilia Romagna, regioni centrali, interno della Campania, Basilicata, nord della Puglia, rilievi della Calabria e zone montuose della Sicilia.

Massime in rialzo nelle Venezie e Lombardia orientale, temperature in calo altrove: valori quasi dappertutto compresi fra 25 e 33 gradi, con picchi residui di caldo anomalo fino a 35-36 gradi solo in Sicilia. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 giugno

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato su Nord, Toscana, Umbria, Alto Lazio e, dal pomeriggio, anche sulle Marche. Nel resto del Paese spiccata variabilità, con atmosfera instabile: rovesci o temporali isolati più probabili sin dal mattino su Calabria, Basilicata, Campania e sulla Sicilia, da metà giornata anche su Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise.

Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, con valori per lo più compresi tra 27 e 33 gradi. Venti deboli o localmente moderati settentrionali sui mari del Centro-Sud, a regime di brezza lungo le coste.