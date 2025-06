Meteo: maltempo al Sud e in Sicilia con temperature in calo

Il vortice di bassa pressione responsabile della fase temporalesca che ha investito la nostra Penisola, farà sentire i suoi effetti in termini di instabilità fino a domani (venerdì 20 giugno) al Sud e in Sicilia, per poi allontanarsi sabato 21, quando il tempo tornerà stabile anche all’estremo Sud.

Nel fine settimana quindi avremo prevalenza di tempo soleggiato in molte regioni, ma con alcune eccezioni che riguarderanno il probabile ritorno di fenomeni di instabilità, tra venerdì e sabato con rovesci e temporali sulle Alpi e al Nord-Ovest, mentre domenica 22 sulle regioni centrali tirreniche.

Le temperature, in graduale aumento nelle prossime 48 ore al Centro-Nord, nel week-end si manterranno su valori estivi, ma senza gli eccessi di caldo intenso che abbiamo sperimentato nell’ondata di calore appena conclusa.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 19 giugno)

Al mattino temporali tra Sicilia e bassa Calabria, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio prosegue il maltempo in Sicilia; rovesci e temporali più isolati possibili anche in Basilicata, Calabria, Lazio, Abruzzo e Campania. Sporadici rovesci anche sul settore alpino. In serata ancora piogge e possibili temporali in Sicilia.

Temperature massime in ulteriore diminuzione in Sicilia, in rialzo al Centro-Nord e Sardegna. Venti deboli, con possibili raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per venerdì 20 giugno

Persiste l’instabilità al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali sparsi per gran parte della giornata nell’isola, più isolati in possibile sviluppo nel pomeriggio in Basilica, Calabria, su Alpi occidentali e Prealpi venete. In serata cessano ovunque le precipitazioni.

Temperature per lo più stazionarie o in leggero aumento, con le massime comprese tra 29 e 34 gradi, ma senza afa. Venti moderati di Maestrale nel canale di Sicilia, deboli settentrionali sui restanti mari.