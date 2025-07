Meteo, domani maltempo al Nord e caldo ancora intenso al Centro-Sud: le previsioni da giovedì 24

Tra domani e venerdì al Nord si farà sentire l’instabilità meteo, alimentata dal passaggio di una perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), con la formazione di numerosi temporali, oltre che sulla fascia alpina anche sulle zone di pianura, specie al Nord-Ovest. Grazie alle correnti atlantiche relativamente fresche, nelle regioni settentrionali il caldo risulterà più contenuto, e al Nord-Ovest domani le temperature potrebbero addirittura scendere localmente di qualche grado al di sotto della norma.

Nel resto d’Italia invece l’alta pressione di matrice africana garantirà ancora prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con caldo molto intenso soprattutto al Sud e in Sicilia.

Le attuali proiezioni poi sembrano confermare che nel weekend venti più freschi raggiungeranno anche il Centro-Sud, mettendo fine a questa ondata di caldo estremo.

Le previsioni meteo per giovedì 24 luglio

Domani tempo soleggiato in Emilia, Romagna e Centro-Sud. Cielo in generale nuvoloso su resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite nelle Venezie e in Sardegna: nel corso del giorno rovesci e temporali sparsi sulle Alpi e, a carattere più isolato, anche in Liguria e sulle pianure di Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in calo su gran parte del Nord, con valori anche sotto i 25 gradi al Nord-Ovest; caldo in ulteriore aumento invece al Sud, particolarmente intenso soprattutto in Sicilia, dove sono attesi picchi oltre i 40 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 25 luglio

Venerdì cielo in generale nuvoloso al Nord, con isolati rovesci e temporali su quasi tutte le regioni a eccezione di Liguria e Romagna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel Centro e in Sardegna, con qualche piovasco su interno della Toscana e nord della Sardegna. Prevalenza di tempo soleggiato al Sud.

Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, anche laddove si farà sentire l’instabilità: caldo afoso intenso soprattutto al Sud, con picchi oltre 40 gradi in Sicilia.